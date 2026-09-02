面积超17万平方米、超1600家企业参展！数贸会展会亮点全揭秘

潮新闻 2026-09-02 15:42:08

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会在浙江杭州举办。聚焦“在数贸会遇见AI未来”的年度主题，带来数字贸易领域最新成果。

本届数贸会展会总面积超17万平方米，围绕数字贸易五大细分领域，创新布局“1+6+1”的展览架构，即1个数贸主题展馆，丝路电商、人工智能、数智出行、数智文娱、数智医疗、空间智能&专利密集型产品6个特色产业展区和1个数贸创新融合展区。

省商务厅供图

智启未来，AI主线贯穿盛会

作为本届数贸会的核心亮点，人工智能贯穿全场。

“主题馆”集聚国内外头部数字贸易企业与新势力，分前沿趋势、国际合作、企业实践三大板块，全景呈现人工智能加持下，数字贸易领域的基础设施、核心技术、落地场景及未来趋势，打造沉浸式数字贸易体验中枢。

“杭州六小龙”“杭州新八骏”企业将在这里首次同台，并联动“科技百龙”创新矩阵开展成果展示。混合驱动灵巧手、Rokid二代智能眼镜、全栈式中性原子量子计算整机等一大批重磅成果迎来全球首发、行业首展；之江实验室、地卫二带来AI太空星座、天地一体化空天计算生态，把浩瀚星空“搬”进展馆。

“主题馆”还将一次性迎来六大国家级人工智能中试基地，科研平台、耐心资本、孵化器、产业园区、跨国集团和新锐企业同台，串起从技术研发、中试验证到产业应用的完整创新闭环。

“人工智能馆”进一步深挖产业底层支撑，首次设立“数贸·芯场景”集成电路应用生态展，并推出“H-Tech”科创生态对接品牌。沐曦、微纳核芯、曦望、中昊芯英等参展企业将带来芯片、算力、数据、模型与应用场景的体系化展示。

其中，微纳核芯展出全球首创的三维存算一体3D-CIM™技术，算力密度提升4倍、功耗下降80%；逻辑比特展出自研AGate 100超导量子芯片，比特数、相干时间以及两比特门精度等核心技术指标处于世界领先水平。

从底层硬核技术走向万千应用场景，一批面向消费市场与产业端的AI成果在展区集结。有球之星自研视觉运动表现分析大模型，无需穿戴设备即可完成赛事监测与技战术分析，已为2026年美加墨世界杯转播提供技术支撑；博登智能打造“机器人之眼”沉浸式体验，完整还原数据采集与模型训练全流程；石油化工领域，迭代升级的中石油昆仑大模型拥有75个专属模型，覆盖勘探、测井、钻井、炼化等业务领域，为复杂工业场景注入AI动能。

省商务厅供图

开放扩容，织就全球合作网络

本届数贸会，国际朋友圈持续扩容。

马来西亚担任主宾国，匈牙利、秘鲁精彩亮相，金砖国家特殊经济区中国合作中心、阿拉伯数字经济联盟、智慧非洲等国际机构齐聚现场。截至目前，已有超1600家企业确认参展，国际企业占比达20%，阵容涵盖苹果、亚马逊、谷歌等全球科技巨头，西门子、罗氏制药等世界500强。

“丝路电商馆”是中外贸易互通的核心窗口。展区汇聚美国、德国、新加坡、日本、韩国等20个国家和地区的优质企业，覆盖跨境平台、出海服务、智能科技等多元业态，观众可一站式选购全球特色好物，还可叠加杭州消费券享受专属优惠。同时，展区集中展示跨境贸易全链路AI智能体矩阵，覆盖选品、询盘、报关、物流、支付等全流程服务，勾勒出全球贸易变革的数智新图景。

货物贸易联通全球，文化出海则从内容输出迈向技术与标准输出。“数智文娱馆”首次增设文娱技术板块，与文化出海“新三样”相辅相成。与光AI平台可实现影视全流程智能创制，趣编网络科技构建全链路AIGC智能体系，容量短剧探索“AI+OPC+大视听”生态，共同展现技术降低内容生产和国际传播门槛的新路径。

“空间智能馆”引入国际前沿技术标准，搭建精准商贸配对通道，打开智慧城市出海的市场窗口。继去年“数贸专机”后，印尼采购团今年规模更大，需求覆盖能源效率、智慧交通、城市数据底座、绿色建材等领域。

新品云集，首发首秀活力迸发

各大特色展区新品云集，一批新产品、新技术、新方案集中首秀，覆盖文娱、电商、出行、医疗、城市治理等领域。

“数智出行馆”加速低空经济与智慧出行商业化进程。全球首款3吨级混动载客eVTOL追梦空天DF3000凭借千公里级航程解锁多场景低空应用，蓝色向量SKYLA V30、亿维特ET9、酷飞系列载人飞行器等多款低空真机集中首秀，让“空中出行”从概念走向实景。滴滴与广汽埃安联合研发的Robotaxi R2量产版无人驾驶出租车首次登陆数贸会，超高算力、低成本量产技术全面展示。

“数智医疗馆”中，多项全球首发技术揭开面纱。德适科技全球首款AI原生细胞显微扫描一体机MetaSight，将人工智能深度嵌入显微扫描和细胞识别流程；美敦力全球首款神经调控产品，展示神经调控从固定刺激到智能感知、自动调节的技术跨越；暖芯迦视觉带来‌高分辨率视觉脑机接口‌，呈现“意念助视”的临床落地成果。同时，120秒AI中医体质筛查、智能艾灸机器人等数字化中医场景带来沉浸式体验，让传统中医搭上AI快车，走进大众消费场景。

《三体》IP二十周年首次亮相数贸会，打造沉浸式科幻体验；“世界义乌”商贸大模型搭配全链路跨境AI工具矩阵，重构小商品出海数智新模式；全国首个城市级大模型及智能体，集中展示人工智能赋能城市精细化治理的最新探索……一系列首发首秀，不仅彰显了数字技术的突破性创新，更为千行百业数字化转型注入强劲动能。

今年，数贸会还首次设置“数贸创新融合展区”，分为创新孵化和数贸优品板块，既为初创企业提供创投对接渠道，也展示超200件融合AI技术的消费级产品，打通数字贸易从创新到落地的全链路。

来 源：潮新闻

原标题： 面积超17万平方米、超1600家企业参展！数贸会展会亮点全揭秘

记者 何泠瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com