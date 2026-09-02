潮新闻 2026-09-02 15:42:08

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会将在杭州大会展中心举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，重点呈现人工智能赋能数字贸易的前沿创新成果。届时，越城区低空经济产业也将再次“抱团”出发，以400平方米越城专区亮相数智出行展区，把低空经济领域的一批新产品、新技术和新应用带到数贸会现场。

这已经是越城连续第三年组织低空经济产业参加数贸会。今年，AI也将成为观察“越城低空”的一个新视角。

无人机如何实现自主值守？城市上空产生的海量图像如何快速识别？低空飞行如何更加高效地管理？这些过去更多依赖人工完成的工作，正在被算法、数字孪生等技术重新定义。此次参展，越城拟组织11家企业集中亮相，带来的不仅有各类无人机真机、动力系统和任务载荷，还有无人值守系统、AI视觉算法、数字样机、全低空管理系统等数字化解决方案，覆盖整机制造、系统研发、规划设计、场景应用和运营服务等多个环节。

一批代表性成果将在现场集中呈现。纵横昆仑无人值守系统可让无人机从“有人操作”进一步走向智能值守；空天地一体化多模态AI视觉算法，将无人机的空中感知与人工智能识别相结合；无人机系统研发数字样机则将数字化能力向产品研发环节延伸。此外，长航时固定翼无人机、重载无人机、氢电混合动力无人机以及面向消防、安防等场景的各类任务载荷也将同台亮相。从一架架飞行器，到支撑它们研发、运行、管理的“数字大脑”，越城低空经济的产业链条正在变得更加丰富。

这也是越城近年来持续布局低空经济的一个缩影。

作为绍兴低空经济发展的主承载地，越城以鉴水科技城为主阵地，围绕“平台、产业、场景、服务”四个重点成体系推进，已入选浙江省首批低空经济“先飞区”试点、浙江省未来产业先导区培育名单。目前，全区锚定整机、器件、系统三条产业链，累计引育低空经济产业项目32个，大疆长三角链主配套产业园、纵横股份长三角智能制造总部等项目相继落地，并已实现中大型无人机“绍兴造”。

与此同时，低空基础设施和应用场景也在同步铺开。目前，越城已建成20个智能机库，部署7类场景、50个AI算法；总投资50亿元的全域低空新基建项目，规划布局5个大型、10个中型和200个小微起降场。全区已开辟各类低空航线40余条，低空应用走进城市治理、物流配送、文旅体验、载人出行等领域，全省首条常态化低空载人航线将越城至上海浦东的通行时间压缩至45分钟。

从“造飞机”，到让飞机更加智能地“飞起来”“用起来”“管起来”，此次数贸会，越城要展示的不只是一批低空装备，更是一套不断完善的低空经济产业生态。借助这一国家级、国际性平台，越城也将进一步链接产业资源、拓展合作空间，让更多“越城造”低空产品和解决方案走向更广阔的市场。

来 源：潮新闻

原标题： 无人机+AI组团出发！越城低空经济即将亮相数贸会

记者 严立明

本文转自：温州新闻网 66wz.com