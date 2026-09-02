温州提升突发地质灾害应急响应为Ⅰ级
温州发布 2026-09-02 16:32:04
关于提升突发地质灾害
应急响应为Ⅰ级的通知
受偏东气流影响，9月1日8时以来，全市实况面雨量214毫米，山区土壤严重饱和，全市未来24小时仍有110个红色预警乡镇、46个橙色预警乡镇，我市地质灾害防御工作形势严峻。根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于9月2日16时提升突发地质灾害应急响应为Ⅰ级。请各地各有关部门按照预案要求，做好地质灾害防范工作，果断转移风险区域人员。
温州市防汛防台抗旱指挥部
2026年9月2日
来 源：温州发布
原标题： 温州提升突发地质灾害应急响应为Ⅰ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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