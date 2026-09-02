温州发布 2026-09-02 17:10:00

张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，以最坚决态度、最有力举措、最严实作风，层层压实责任，科学精准施策，高效有序调度，全力抓好持续强降雨防御应对和应急处置工作，坚决打赢防汛大仗硬仗，全力守护人民群众生命财产安全。

2日凌晨至下午，市委市政府连续调度防御强降雨工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，以最坚决态度、最有力举措、最严实作风，层层压实责任，科学精准施策，高效有序调度，全力抓好持续强降雨防御应对和应急处置工作，坚决打赢防汛大仗硬仗，全力守护人民群众生命财产安全。

受持续强降雨影响，市防汛防台抗旱指挥部于9月2日9时提升防汛应急响应为Ⅰ级。市领导在市防指实时听取各地降雨监测分析和受影响情况，并与市防指成员单位一同会商研判，视频连线相关县（市、区）指挥部，统筹调度人员转移、水利运行、应急抢险、“五停”管控等工作。

张振丰指出，各地各部门要深刻把握当前防汛形势的极端严峻性、复杂性，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，把防御强降雨和应急处置工作作为当前压倒一切的任务，深入分析研判，拉高标准要求，提级落实举措，全面下沉、全域联动、全线作战，以工作的确定性应对风险的不确定性。

张振丰强调，人员转移要坚决果断，对风险区域人员最快速度组织转移，同时根据雨情汛情加强监测预警，及时开展梯次扩面转移，加强转移过程风险防范，把“应转尽转、应转早转、应转快转”要求全面落实到位，做到不漏一户、不落一人。安置服务要暖心舒心，紧扣群众需求做优饮食、居住、精神文化等服务，强化避灾安置点安全、卫生等保障，关心关爱“老弱病残孕幼”等特殊群体，刚性落实返程“三不回”纪律要求，最大限度争取群众的理解支持和配合。防灾减灾要精准精细，根据潮汛和雨情监测变化，动态加固地质灾害防范措施，坚持全市“一盘棋”、上下游联动，科学调度河网水库，加强重点区域道路管控，做好低洼易涝点防积排涝，切实把致灾风险和损失降到最低。抢险救援要安全至上，坚持需求导向加强人员队伍和物资装备调度，充分发挥“应急小单元”作用，推动力量向基层一线下沉、向危难处集聚，同时要加强工作人员自身安全保障，把灾情险情安全妥善处置到位。

张振丰强调，全市上下要高效运行“1833”联合指挥体系，加密预报预警和分析研判，压紧压实四级包保责任，因地制宜落实和调整“五停”管控措施，按“两直一白”要求滚动发布气象动态和避灾提示，确保全社会防汛救灾工作步调一致、社会面安全平稳有序。

市委副书记、市长张文杰点对点加强调度指导，要求有针对性落实落细各项防御应对和应急处置举措，众志成城打好防汛攻坚战。

市领导王军、陈应许、李宁、黄阳栩、崔波等参加调度。

来 源：温州发布

原标题： 市委市政府连续调度防御强降雨工作

记者：郑序 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com