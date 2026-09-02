“温州瑞安高速路口强降雨致人员死亡”系谣言（2026·09·02）

全国网络辟谣 2026-09-02 18:08:42

辟 谣 “温州瑞安高速路口强降雨致人员死亡”系谣言

详情：9月1日，网上流传“温州瑞安高速路口因强降雨发生人员死亡”的帖文，引发关注。属地网信部门及时向瑞安市政府防汛防台抗旱指挥部核实：9月1日14时，受强降雨影响，该市安阳街道君子石社区瑞祥山上方雨水漫过边坡坝顶，造成城区高速入口、瑞枫大道多处路段出现积水。截至当日18时，高速入口片区内涝已基本处置完毕，现场未发生人员伤亡，该帖文所述情况不实。（来源：“温州辟谣”微信公众号）

误 区 打疫苗会破坏人的自身免疫系统？

真相：针对疫苗安全性和有效性，常见的一类误区是“打疫苗会破坏人的自身免疫系统”。然而，科学研究和临床数据表明，打疫苗不仅不会破坏免疫系统，反而是增强免疫力的重要手段。

疫苗的基本原理是模拟感染。疫苗通过引入减毒或灭活的病原体（如病毒或细菌），或其部分组分（如蛋白质或糖类），模拟真实的感染过程。该过程不会致病，但能刺激免疫系统产生免疫反应。接种疫苗后，免疫系统会“记住”这些病原体或其组分。当真正的病原体再次入侵时，免疫系统能够快速识别并消灭它们，从而防止疾病的发生。

常见的疫苗类型有以下几种：

灭活疫苗：用物理或化学方法将具有感染性的病毒杀死但同时保持其抗原颗粒的完整性，使其失去致病力而保留抗原性，例如脊髓灰质炎灭活疫苗。

减毒活疫苗：指通过各种处理使病原体发生变异，使其毒性减弱甚至无毒性，但保留其免疫原性。接种到机体后，不会引起疾病的发生，但病原体可以在机体内诱导免疫反应，达到获得免疫保护的作用，例如麻腮风（MMR）疫苗。

亚单位疫苗：基于已发布的病毒基因序列，将病毒目的抗原基因通过重组的方式构建在表达载体上，再转化到细菌、酵母、哺乳动物或昆虫细胞中，诱导表达出抗原蛋白，最后纯化后制成疫苗，例如乙肝疫苗。

核酸疫苗：这些疫苗通过将编码抗原蛋白接种到宿主，在体内细胞利用遗传物质合成抗原蛋白，诱导机体产生免疫应答，例如mRNA新冠病毒疫苗。

病毒样颗粒疫苗：通过基因技术将表达抗原蛋白的基因“移植”到其他病毒上进行培养，让新的病毒产生病毒的抗原蛋白，例如HPV疫苗。

疫苗通过帮助机体建立针对特定病原体的免疫记忆，增强免疫系统的反应能力，并不会削弱免疫系统对其他病原体的抵抗能力。

广泛的疫苗接种有助于建立群体免疫，阻止疾病的传播。这不仅保护了接种者，也保护了那些因健康原因无法接种疫苗的人群。极少数情况下，疫苗可能引发免疫系统的异常反应，但这些情况极为罕见，且通常与个体的特殊健康状况有关。

疫苗是安全有效的公共卫生工具，其益处远远超过潜在风险。科学研究和临床实践也证实，疫苗是预防传染病、保护公众健康的关键措施。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 河南省洛阳市通报6起“清朗”系列专项行动典型案例

详情：为持续营造风清气正的网络空间，河南省洛阳市网信、公安等部门强化联动配合，不断健全网络生态治理长效机制，聚焦“清朗”系列专项行动，严厉打击编造传播网络谣言、发布涉未成年人不良信息等网络乱象。现将有关案例通报如下：

案例1：网民谢某为博取关注、吸引眼球，在某短视频平台“打捞走失人员”视频下发布“走失人员被器官移植”的不实信息。

案例2：网民刘某、潘某为博取关注、吸引眼球，分别在某短视频平台及微信群内编造发布我市某景区被水淹的虚假信息，造成不良影响。

案例3：某电竞酒店工作人员戚某某，为博取关注、吸引眼球，在某短视频平台发布“半夜警察查房，有未成年人偷偷溜进来”相关言论。经核实，该酒店并未发生未成年人违规入住情况，该信息为不实信息。

案例4：网民梁某某为博取关注、吸引眼球，在某网络平台发布某中学学生被霸凌的虚假信息，造成不良社会影响。

案例5：洛宁县某理发店经营者邱某，为给自己店铺的团购项目引流造势、提升线上曝光度，在某短视频平台发布不实视频，策划自己遭他人殴打后报警索赔的虚假情节，扰乱社会秩序，造成不良社会影响。

案例6：涧西区某美术教育机构在某短视频平台发布内容为“洛阳一中学禁止学生带早餐等入校”的虚假信息，引发网友关注讨论和转发，造成不良社会影响。

目前，经属地网信、公安部门迅速联动处置，公安机关已依法对上述人员进行处罚。（来源：“清朗河南”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com