温州教育发布 2026-09-02 19:20:00

9月3日全市中小学、幼儿园及校外培训等机构继续停课一天。各地各校加强对已在校学生的管理，其他学生实行居家。

市防指于9月2日9时起将防汛应急响应提升为Ⅰ级。预计9月2日夜里仍有大到暴雨，9月3日阴有阵雨，局部中到大雨。因降雨造成积水严重，为切实保障师生安全，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，9月3日全市中小学、幼儿园及校外培训等机构继续停课一天。各地各校加强对已在校学生的管理，其他学生实行居家。请广大学生与家长务必注意安全，非必要不外出。

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原标题： 温州全市中小学、幼儿园继续停课一天！

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