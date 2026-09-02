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部分停工、停业、停运……市防指办发布最新安全管控指令！

温州发布 2026-09-02 20:43:05

　　据气象部门预报，9月2日夜里起我市仍有暴雨到大暴雨。目前温州市已经启动防汛I级应急响应，各地各部门要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序，现就安全管控作出如下指令：

　　1.停止户外文化、旅游、体育等各类集体性活动。

　　2.9月3日全市中小学、幼儿园及校外培训等机构继续停课一天，对在校学生加强管理，其他学生实行居家。

　　3.所有在建工地停工

　　4.遇水有致灾风险的企业，及临水、临崖、低洼的企业停工；高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山以及间歇生产危化企业（包括非许可化工医药企业）、带储存危化经营企业停产停工；连续生产危化企业减负荷生产或停产

　　5.娱乐场所、体育健身、农家乐等经营场所停止营业

　　6.所有景区（点）关停

　　7.农村客运班线、山区公交线路、危险货物运输车停运

　　8.城乡低洼地带、地下车库加强警示防范

　　9.部分山区道路、危险路段视情采取交通管制

　　温州市防汛防台抗旱指挥部办公室

　　202692

来　源：温州发布

原标题： 部分停工、停业、停运……市防指办发布最新安全管控指令！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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