温州发布 2026-09-02 20:43:05

据气象部门预报，9月2日夜里起我市仍有暴雨到大暴雨。目前温州市已经启动防汛I级应急响应，各地各部门要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序，现就安全管控作出如下指令：

1.停止户外文化、旅游、体育等各类集体性活动。

2.9月3日全市中小学、幼儿园及校外培训等机构继续停课一天，对在校学生加强管理，其他学生实行居家。

3.所有在建工地停工。

4.遇水有致灾风险的企业，及临水、临崖、低洼的企业停工；高温金属熔融企业、露天矿山、地下矿山以及间歇生产危化企业（包括非许可化工医药企业）、带储存危化经营企业停产停工；连续生产危化企业减负荷生产或停产。

5.娱乐场所、体育健身、农家乐等经营场所停止营业。

6.所有景区（点）关停。

7.农村客运班线、山区公交线路、危险货物运输车停运。

8.城乡低洼地带、地下车库加强警示防范。

9.部分山区道路、危险路段视情采取交通管制。

温州市防汛防台抗旱指挥部办公室

2026年9月2日

来 源：温州发布

原标题： 部分停工、停业、停运……市防指办发布最新安全管控指令！

本文转自：温州新闻网 66wz.com