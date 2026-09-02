温州发布 2026-09-02 22:08:00

受持续强降雨影响，昨日8时至今日20时，全市面雨量已达247毫米。根据气象部门预报，今夜全市仍将有中到大阵雨或雷雨，部分暴雨，明天仍有明显降雨，次生灾害风险高。今天上午9时，市防指已将防汛应急响应提升至Ⅰ级，并有序启动“五停”措施。为守护大家生命财产安全，特此提醒全体市民做好以下防范工作：

一、密切关注天气变化。请广大市民密切关注官方发布的汛情预警、避险提示等信息，实时了解最新情况和注意事项，不信谣、不传谣，不随意转发、扩散未经证实的信息。

二、尽量减少外出活动。强降雨期间，请广大市民尽量减少外出。如遇屋内进水，及时切断电源，保证人身安全。因特殊原因需在户外活动的人员，请加强自我防护，避开河湖沿岸、高陡边坡、积水路段、低洼易涝点等危险区域。明天（9月3日）全市中小学、幼儿园及校外培训等机构继续停课一天，并实施部分“五停”措施，请广大市民积极配合。

三、积极配合避险转移。为了守护您的安全，请广大市民积极配合当地政府、部门以及村（居）委会等各级组织安排，接到转移避险通知时，请主动配合、及时撤离，在险情解除前，请不要擅自返回。若发现房屋周边山体出现落石、透水、树木倾斜、滑坡、崩塌等地质灾害征兆和险情，要第一时间撤离，并拨打12345。

四、确保生产经营安全。请广大企事业单位加强强降雨期间的值班值守和巡查检查，做好安全风险防范。对遇水易燃易爆、有毒物品，务必采取针对性防护措施，防止次生灾害发生。

五、邻里关爱守望相助。请广大市民在保障自身安全前提下，关心身边有需要的人，特别是留意身边独居老人、留守儿童等特殊群体。如果遇到紧急险情，请第一时间拨打110、119、120或联系所在村社工作人员。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年9月2日

来 源：温州发布

原标题： 告全体市民书

本文转自：温州新闻网 66wz.com