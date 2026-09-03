温州日报 2026-09-03 08:12:00

昨天凌晨至晚上，市委、市政府连续调度防御强降雨工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，发扬连续作战精神，按照“思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大”要求，以超常规力度应对超常规强降雨，坚决打好打赢防御强降雨这场硬仗，切实维护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天凌晨至晚上，市委、市政府连续调度防御强降雨工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，发扬连续作战精神，按照“思想更重视、准备更充分、举措更硬实、工作面更宽、力量投入更大”要求，以超常规力度应对超常规强降雨，坚决打好打赢防御强降雨这场硬仗，切实维护人民群众生命财产安全。

在市防指，市领导实时听取各地降雨监测分析和受影响情况，并与市防指成员单位一同会商研判，视频连线相关县（市、区），统筹调度人员转移、水利运行、应急抢险、“五停”管控等工作。张振丰向连续奋战在一线的广大党员干部表示慰问。他指出，此次强降雨次生灾害风险高，各地各部门要继续打起“十二分”精神，始终把保障人民群众生命财产安全放在首位，全面下沉、全域联动、全线作战，以防汛工作确定性应对风雨不确定性。

张振丰强调，要科学调度山塘水库，紧盯重点部位，深入分析水位变化，加密高水位河道巡查，统筹“出入库、上下游”等因素，扎实开展排险除患，坚决守住水库安全、行洪安全和下游安全底线。要确保人员转移安全，根据雨情汛情实时科学研判，做好安全隐患区人员扩面转移，加强暖心服务保障，耐心细致做好群众工作，确保人员安全。要严防管控各类风险，全面加强风险动态排查，严防城市内涝，严盯河网水位，严守道路安全，严管海上船只，做好特殊场所人员排查，坚决把风险隐患消除在萌芽状态、化解在成灾之前。要梯次做好“五停”工作，结合各地实际，因地制宜、科学研判，确保社会面安全平稳有序。要全力做好抢险救灾，坚持“力量前置、闻险即动、多线协同、抢通保供”，多部门协同抓好道路抢通、通信抢修、排涝除险工作，持续开展地质灾害、河道堤防、山塘水库滚动排查，坚决防范次生灾害伤人，同时要加强工作人员自身安全保障，把灾情险情安全妥善处置到位。

张振丰强调，全市上下要高效运行“1833”联合指挥体系，确保全市基层防汛体系“叫醒叫应、高效运转”，畅通快达指挥指令，全面推动力量下沉，加大预警叫应宣传，强化督查闭环落实，齐心协力筑牢防汛安全堤坝。

市委副书记、市长张文杰点对点加强调度指导，要求有针对性落实落细各项防御应对和应急处置举措，众志成城打好防汛攻坚战。

市领导王军、陈应许、李宁、黄阳栩、崔波等参加调度。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府连续调度防御强降雨工作

全力守护人民群众生命财产安全 齐心协力打赢防御强降雨攻坚硬仗

记者 郑序 林岳 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com