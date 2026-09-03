温州日报 2026-09-03 08:23:01

这场雨为何下得如此凶猛？气象专家打了个形象的比方：就好比一只装满水的大水盆，被稳稳地架在了我们头顶上。

温州网讯 一场罕见强降雨，让温州绷紧了弦。市气象台统计，从1日8时到2日22时，全市面雨量达256.5毫米，瑞安、平阳、苍南位列各县（市、区）前茅，面雨量分别为404.9毫米、364.7毫米和361.8毫米。单站雨量更是惊人，苍南灵溪三美、瑞安马屿龙溪、苍南藻溪汇山三地累计雨量均超过550毫米。其中苍南在9月1日8时至2日8时的24小时面雨量达320.3毫米，打破2006年台风“桑美”创下的314.6毫米县域历史极值。

这场雨为何下得如此凶猛？气象专家打了个形象的比方：就好比一只装满水的大水盆，被稳稳地架在了我们头顶上。今年第18号台风“沙德尔”二次生成后，和南海的季风、北方南下的冷空气搅在一起，把大量的水汽从海上源源不断地往温州送。这些水汽一到我们上空，就撞上冷空气凝结成雨，像拧开了的水龙头一样往下倒。瑞安马屿镇马屿团社一度出现85.4毫米的小时雨强，一个小时下的雨，比很多人印象里一场中到大雨的总量还要多。

雨势之大，逼得温州连拉最高等级“警报”。继9月1日19时将防汛应急响应提升为Ⅱ级后，9月2日9时，市防指再将其提升为Ⅰ级；16时，突发地质灾害应急响应也升至Ⅰ级。全市中小学、幼儿园及校外培训机构9月2日停课一天，因积水严重，9月3日将继续停课一天。截至9月2日下午，苍南、平阳、泰顺、瑞安、乐清、永嘉等地先后发布暴雨红色预警，浙江省水利厅、气象局更联合对温州鹿城、龙湾、瓯海、平阳、苍南、文成、泰顺、瑞安8地发布山洪灾害红色预警。

雨情即险情。连日暴雨已在全市引发大量积水、塌方和山洪，其中苍南灵溪、藻溪、钱库、马站等多个乡镇险情较重，部分群众一度受困；326省道泰顺段发生大面积山体塌方，导致该县东部进出主干道一度中断；瑞安高速口再次出现积水，马屿、塘下、曹村多地受灾严重。雁荡山、楠溪江、三垟湿地等景区临时关闭，瓯海、鹿城24条山区公交线路暂停营运。各地正闻“汛”而动，争分夺秒开展排涝抢险、群众转移和道路清障。

据最新预报，今天天气将转为阵雨，明天起转为阴到多云，5日至8日以阴云天气为主，久违的干爽有望回归。

不过，雨水小下来，绝不等于安全了，眼下恰恰是最不能放松警惕的时候。8月以来我市已连续经受多个台风和强降雨影响，山体土壤含水量高度饱和，山塘水库水位普遍偏高，小流域山洪、地质灾害和城乡积涝的风险仍处于高位。市气象部门提醒，市民这两天仍要减少不必要的山区、溪边出行，远离危险边坡和低洼易涝区，留意属地发布的最新预警，服从转移避险安排。

来 源：温州日报

原标题： 温州连拉最高等级警报，气象专家解读这场罕见暴雨

就像一大盆水倒在头上

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com