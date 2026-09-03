温州晚报 2026-09-03 08:38:18

多一份包容，多一些等待，既是对劳动者的尊重，也是人与人之间最真诚的善意。

昨晚，外卖小哥小林带着一身雨水、护着两盒饭菜进入温州晚报大厦。他解释，逢暴雨要躲避，遇积水要绕行，配送速度普遍放慢。他表达了外卖小哥们的心声：请大家多一些理解，少一些抱怨。

这几天，小林每天只接了30多单配送，比天气晴好时少了十几单，但平均每单配送时间还是多了十几分钟。

暴雨侵袭城市，路面积水遍布，骑行视线严重受阻。在这样的恶劣天气里，每一位奔波在外的外卖小哥都在负重前行。

多了十几分钟或者更长时间，于点餐者而言也只是片刻的等待，却能给风雨中奔波的外卖小哥多一份安全保障，少一份仓促和冒险。尽管，准时配送是外卖小哥的职业要求，但面对极端天气应是例外，平安永远比速度更重要。

城市的温度，源于守望相助、互相理解。小林等外卖小哥顶着暴雨穿梭大街小巷，为了送好外卖还主动少接单，就藏着质朴的坚守和理解。风雨之中，没有不要安全的准时，只有拼尽全力的奔赴。面对暴雨天气，不必动辄催促，不必苛责延误。

多一份包容，多一些等待，既是对劳动者的尊重，也是人与人之间最真诚的善意。彼此体谅、双向奔赴，让包容驱散风雨，让每一位奔波在路上的劳动者，都能被这座城市温柔守护。

来 源：温州晚报

原标题： 请给雨中外卖小哥“温柔的等待”

本文转自：温州新闻网 66wz.com