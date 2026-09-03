请给雨中外卖小哥“温柔的等待”
温州晚报 2026-09-03 08:38:18
多一份包容，多一些等待，既是对劳动者的尊重，也是人与人之间最真诚的善意。
昨晚，外卖小哥小林带着一身雨水、护着两盒饭菜进入温州晚报大厦。他解释，逢暴雨要躲避，遇积水要绕行，配送速度普遍放慢。他表达了外卖小哥们的心声：请大家多一些理解，少一些抱怨。
这几天，小林每天只接了30多单配送，比天气晴好时少了十几单，但平均每单配送时间还是多了十几分钟。
暴雨侵袭城市，路面积水遍布，骑行视线严重受阻。在这样的恶劣天气里，每一位奔波在外的外卖小哥都在负重前行。
多了十几分钟或者更长时间，于点餐者而言也只是片刻的等待，却能给风雨中奔波的外卖小哥多一份安全保障，少一份仓促和冒险。尽管，准时配送是外卖小哥的职业要求，但面对极端天气应是例外，平安永远比速度更重要。
城市的温度，源于守望相助、互相理解。小林等外卖小哥顶着暴雨穿梭大街小巷，为了送好外卖还主动少接单，就藏着质朴的坚守和理解。风雨之中，没有不要安全的准时，只有拼尽全力的奔赴。面对暴雨天气，不必动辄催促，不必苛责延误。
多一份包容，多一些等待，既是对劳动者的尊重，也是人与人之间最真诚的善意。彼此体谅、双向奔赴，让包容驱散风雨，让每一位奔波在路上的劳动者，都能被这座城市温柔守护。
来 源：温州晚报
原标题： 请给雨中外卖小哥“温柔的等待”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州多地紧急通知：9月2日停课一天社会09-02
-
暴雨来袭 这份安全提醒请收好社会09-02
-
文成这个山区小镇，常常会惊动“世界”社会09-02
-
多轮台风致楠溪江沿线林木受损 科学施救守护滩林生态社会09-02
-
持续强降雨，泰顺连夜加强防御！社会09-02
-
“龙吸水”上阵！瑞安争分夺秒抢排城区积水社会09-02
-
闻“雨”而动 瓯海各地筑牢防汛排涝安全防线社会09-02
-
两个月连遭三场台风侵袭 房屋漏水“后遗症”如何破解？社会09-02
-
数字人运营师：把“数字”调教成干活的“人”社会09-02
-
开学季“上新” 瓯海4所新学校投用社会09-02