温州都市报 2026-09-03 08:22:49

受今年第18号台风“沙德尔”外围环流与冷空气共同影响，9月1日以来，温州遭遇持续极端强降雨侵袭，多地出现暴雨到大暴雨，局地小时雨强突破极值。截至9月2日21时，全市面雨量已达252.2毫米，持续强降雨导致多地发生内涝。

温州网讯 受今年第18号台风“沙德尔”外围环流与冷空气共同影响，9月1日以来，温州遭遇持续极端强降雨侵袭，多地出现暴雨到大暴雨，局地小时雨强突破极值。截至9月2日21时，全市面雨量已达252.2毫米，持续强降雨导致多地发生内涝。

多地雨量突破极值

此次降雨过程雨量大、来势猛。据温州市气象局数据，9月1日8时-2日21时：全市面雨量252.2毫米。县级面雨量最大前三：瑞安市403.1毫米、苍南县358.1毫米（破当地单日面雨量最大纪录）、平阳县348.1毫米。雨量最大站点前三：苍南县灵溪三美581.6毫米、瑞安市马屿龙溪567.3毫米、瑞安市马屿团社545.4毫米。单站小时雨强最大站点前三： 瑞安市马屿团社85.4毫米、 瑞安市马屿龙溪85.2毫米、苍南县沿浦龙澳83.5毫米。

据中国气象局消息，受持续强降雨影响，泰顺县有69个气象区域站降雨量突破历史极值。

防汛响应提至Ⅰ级

随着雨势持续增强，9月2日上午9时，温州市防指根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，将防汛应急响应提升至Ⅰ级。

浙江省水利厅、省气象局于9月2日7时22分联合发布山洪灾害红色预警：预计9月2日8时至3日8时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市发生山洪灾害可能性很大（红色预警），永嘉县、乐清市发生山洪灾害可能性大（橙色预警）。全省共累计发布79条气象灾害预警信号，其中红色预警6条（苍南、平阳、瑞安、温州、泰顺、文成），橙色预警16条。

水库调度方面，截至9月2日15时，自8月31日以来20座大中型水库累计下泄水量1.85亿方，平原河网累计排水量1.47亿方。仰义、泽雅、顺溪、桥墩、吴家园、赵山渡、金溪、百丈漈、高二电、高岭头、三插溪、双涧溪、仙居等13座水库已开闸泄洪。泰顺全县56座小型水库平均蓄水率达93.6%，多数水库超汛限水位。市水利部门表示，当前工作重点一是加密巡查监测长期高水位运行的水库山塘；二是根据降雨预报科学梯次调度水库河网；三是加强小流域山洪、中小河流洪水预报预警。

仍需警惕次生灾害

据气象预报，9月1日15时至3日20时，温州全市面雨量预计达180至220毫米，南部250至300毫米，北部100至150毫米，个别地区可达400毫米以上。最大小时雨强50至80毫米。

从9月3日开始，雨势将逐渐减弱。预计9月3日全省部分地区有阵雨雷雨；9月4日沿海地区局部有阵雨，其他地区阴到多云。

市气象部门特别提醒，8月以来温州已连续遭受多个台风及强降雨影响，累计雨量远超常年同期，山体土壤含水量高度饱和，此轮降雨影响区域与前期重叠。温州南部地区山洪、地质灾害、城乡积涝等次生灾害风险极高。请广大市民密切关注预警信息，尽量减少外出，远离山洪沟口、低洼易涝区和危险边坡，服从属地政府转移避险安排，确保人身安全。

来 源：温州都市报

原标题： 温州遭遇持续极端强降雨，雨量大、来势猛 瑞安苍南平阳降雨量最大 灵溪三美雨量突破581.6毫米

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com