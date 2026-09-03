温州日报 2026-09-03 08:24:31

无人机上阵，省内地灾专家助力，排查双控点位2948次、转移29443人……受持续强降雨影响，温州多地出现暴雨和内涝。昨天下午4时，我市启动突发地质灾害Ⅰ级应急响应，一场争分夺秒的防御战随即展开。

温州网讯 无人机上阵，省内地灾专家助力，排查双控点位2948次、转移29443人……受持续强降雨影响，温州多地出现暴雨和内涝。昨天下午4时，我市启动突发地质灾害Ⅰ级应急响应，一场争分夺秒的防御战随即展开。

全市共有登记在册地质灾害隐患点26个，涉及59人；风险防范区2626处，涉及7559人。1662名群测群防员坚守一线。自8月31日以来，全市累计发布地质灾害气象风险预警信息35条。

为迅速掌握灾害风险底数，我市101名“驻县进乡”地质队员携带20台无人机、4台倾斜摄影仪及27辆应急车，火速进驻重点县（市、区）及乡镇一线。与此同时，市本级12名地质队员及73名应急测绘队员全员到岗，18辆应急车及27架无人机同步投入运行。

省级专家也迅速增援。省自然资源厅在原有7人指导组基础上，紧急从金华、绍兴两地调派10名经验丰富的专家驰援温州。截至9月2日18时，全市资规系统累计派出399个工作组、818人次，完成风险双控点位排查2948次，开展实时预警巡查3157次，实施专业监测预警处置543处。

截至9月2日18时，全市共安全转移29443人，其中隐患点赋码人员59人、风险防范区赋码人员7567人、不稳定及欠稳定切坡建房影响人员3210人、在建工程影响人员191人、扩面转移人员18416人。

9月2日20时，未来24小时常规预警同步发布：红色预警涉及108个乡镇、13处隐患点、1355个风险防范区；橙色预警涉及20个乡镇、5处隐患点、255个防范区；黄色预警涉及44个乡镇、5处隐患点、569个风险防范区。各地正严阵以待，全力筑牢地质灾害安全防线。

来 源：温州日报

原标题： 无人机、地质专家全员集结 全力筑牢地质灾害安全防线

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com