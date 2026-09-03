温州调整防汛应急响应为Ⅱ级
温州发布 2026-09-03 08:38:19
据气象部门预报，本轮强降雨趋于减弱，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月3日08时起将防汛应急响应调整为Ⅱ级。
关于调整防汛应急响应为Ⅱ级的通知
据气象部门预报，本轮强降雨趋于减弱，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月3日08时起将防汛应急响应调整为Ⅱ级。当前河网、水库水位较高，山体土壤水分饱和。预报今天仍有阵雨天气，请各地各部门要高度警惕山洪与地质灾害风险，按照突发地质灾害应急响应要求继续落实防范措施，加密高水位运行水库巡查管控，继续做好防汛防台各项工作。
温州市防汛防台抗旱指挥部
2026年9月3日
来 源：温州发布
原标题： 温州调整防汛应急响应为Ⅱ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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