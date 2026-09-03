正在阅读：3温州调整防汛应急响应为Ⅱ级

温州调整防汛应急响应为Ⅱ级

温州发布 2026-09-03 08:38:19
据气象部门预报，本轮强降雨趋于减弱，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月3日08时起将防汛应急响应调整为Ⅱ级。

关于调整防汛应急响应为Ⅱ级的通知

据气象部门预报，本轮强降雨趋于减弱，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月3日08时起将防汛应急响应调整为Ⅱ级。当前河网、水库水位较高，山体土壤水分饱和。预报今天仍有阵雨天气，请各地各部门要高度警惕山洪与地质灾害风险，按照突发地质灾害应急响应要求继续落实防范措施，加密高水位运行水库巡查管控，继续做好防汛防台各项工作。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年9月3日

来　源：温州发布

原标题： 温州调整防汛应急响应为Ⅱ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11