温州都市报 2026-09-03 08:36:29

9月2日下午，记者从苍南县教育局了解到，苍南职业中专、苍南二高、灵溪五小等学校部分学生因校园周边积水无法外出，有2700多名学生滞留校园。当地紧急调集无人机开展物资配送，截至16时30分，已向校园内投送八宝粥、饮用水等物资11.3吨。

温州网讯 连续暴雨导致苍南部分低洼区域积水严重。9月2日下午，记者从苍南县教育局了解到，苍南职业中专、苍南二高、灵溪五小等学校部分学生因校园周边积水无法外出，有2700多名学生滞留校园。当地紧急调集无人机开展物资配送，截至16时30分，已向校园内投送八宝粥、饮用水等物资11.3吨。

当天15时许，记者在苍南职业中专周边看到，通往学校的道路已全部中断。“学校周边积水最深处超过1米，为了确保学生安全，我们决定先让学生在宿舍就地安置。”苍南县教育局副局长赖联同介绍，为保障学生生活需求，最初曾尝试用冲锋舟向校内运送物资，“但积水深浅不一，有的地方水很深，有的地方很浅，冲锋舟通行速度慢，影响了物资运送效率。”

随后，当地联系苍南县交通运输局，请求调配无人机支援物资运输。苍南本地企业温州子午科技有限公司得知情况后，迅速调集4架大型无人机赶到现场，并派出6名工作人员参与保障。

“我们平时都有应急预案，设备、人员都提前准备好，随时响应政府部门应急调度。”子午科技负责人蔡庆水介绍，此前台风期间他们已经做好无人机应急救援准备，但没有实际投入使用。这一次，考虑到积水环境不适合冲锋舟等设备，无人机成了更合适的运输工具。

记者在现场看到，无人机不断起降，短短两三分钟就把物资送到校园内。工作人员在学校外围的地面上进行装卸物资、换电池等工作。

“一架无人机最大载重约100公斤，往返一趟大约5分钟，送了10000多罐八宝粥、600多箱矿泉水以及3000多份盒饭。”蔡庆水说，无人机将物资精准运送至学校楼顶等开阔区域后，再由校内人员接收、搬运并分发给学生。

截至16时30分，无人机飞了184架次，配送物资11.3吨。

“目前校园里秩序平稳，生活物资有保障，学生情绪也比较稳定。”赖联同说，由于部分区域停水停电，如果受困时间进一步延长，宿舍生活条件会较为不便，当地政府将根据积水情况做好后续学生转移准备。

来 源：温州都市报

原标题： 空中摆渡 硬核救援

苍南用无人机为2700多名受困学生投送11.3吨物资

记者 谢树华 黄梦思/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com