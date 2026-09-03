温州晚报 2026-09-03 08:38:12

“姐，你受苦了。”“傻弟弟，我们都要好好的！”近日，温医大附一院为一对姐弟成功实施跨血型肾移植手术。

温州网讯 “姐，你受苦了。”“傻弟弟，我们都要好好的！”近日，温医大附一院为一对姐弟成功实施跨血型肾移植手术。

姐姐要捐肾救弟弟

28岁的小军（化名）确诊尿毒症两年有余，而就在两年前，他母亲因病去世，父亲成了家里唯一的顶梁柱，本该为家里分担压力的他，却因病只能待在家里，曾经阳光开朗的小伙子，也慢慢变得沉默寡言。这一切，姐姐小芸（化名）是看在眼里急在心里。

小芸已经是两个孩子的妈，最让他“操心”的却是眼前这个弟弟，无论如何也得想办法救弟弟。

一次带弟弟去医院门诊，医生的一句话让她心中燃起了希望：“你弟弟还这么年轻，可以考虑肾移植。但等待捐献的肾脏时间可能要很久，如果是亲属捐献，或许一两个月就能安排手术。”

亲属捐献？小芸心里想，父亲年纪大了，作为亲属，捐肾只能是她了。她随即来到温医大附一院器官移植中心，“用我的肾，救弟弟！”见到医生的第一句话，她就喊了出来。医生为她做了详细评估，答案没有让她失望。

可是丈夫这边该怎么说？面对小芸如此坚定的眼神，小芸的丈夫没说话，就是点点头，随后反复对医生说：“一定要保证姐弟俩的安全。”

攻克血型不合难关

然而事情的进展似乎没有很顺利，姐姐是A型血，弟弟是O型血，血型不相合。要攻克这一难题，可不简单。

“ABO血型不合是移植的主要免疫学障碍之一。当血型不合的器官植入，受者体内的抗体会攻击移植物，可能引发严重的排斥反应。以往遇到这种情况，就只能放弃亲属间活体肾移植，从而转向捐献肾移植。不过现在，也并非不可能，ABO血型不相容肾移植技术已相当成熟，通过术前的‘脱敏’治疗，能有效降低抗体水平，让移植安全进行。”器官移植中心肾移植负责人蔡勇解释道，也就是说，对小军来说，他的体内预存了对付姐姐A抗原的抗A抗体，把它的滴度降到安全范围，是肾移植手术成功的关键。

器官移植中心立即牵头组织了多学科（MDT）会诊，移植科、肾内科、输血科、麻醉科等专家团队共同为小军制定了周密的“脱敏”与移植方案。输血科为其定制了个性化监测方案，定期检测抗体滴度变化，周末配备加班人员，确保从术前到术后两周这个关键时段的抗体结果能及时报告。

复查结果出来那天，所有人都松了口气：小军的抗-A抗体滴度降到了1:2，达到了非常理想的水平，完全符合移植手术的标准。

那一刻水都是甜的

手术开始了。移植团队先为供者小芸进行手术，为损伤降到最低，术中采用微创腹腔镜技术，精准地切取了左肾，最大限度保护好血管和输尿管。同一时间，另一组医生开始为受者小军进行手术区域的准备。经过仔细灌注和修整的肾脏，被迅速移至小军体内。在蔡勇娴熟的操作下，供肾的动、静脉与受者的血管被逐一精细吻合，随后是输尿管与膀胱的吻合。

每一个步骤都关乎成败，每一针都缝合着生命的希望。最后迎来了最为关键的一刻——血管夹放开。当血流重新灌注肾脏的那一瞬间，原本略显苍白的肾脏，迅速变得红润饱满，清亮的尿液从输尿管中汩汩流出，这一幕在宣告：手术成功了。

术后，弟弟住进了隔离病房，姐姐则在普通病房休养，这几天心都提到嗓子眼的父亲则两头跑。术后第一天，小军的尿量接近一万毫升。第二天，他就迫不及待地要水喝。那一刻，一杯白开水，他喝出了两年没尝过的甜。

“姐，你受苦了……”术后，小军见到姐姐的第一面，声音有点哽咽。“傻弟弟，我们都要好好的！”小芸笑着安慰弟弟。

■延伸阅读

据统计，在有捐献意愿的亲属中，约三分之一因血型不合而无法实现捐献。如今，这一障碍正被医学突破逐步打破。温医大附一院深耕肾移植40余年，依托医院综合实力和多学科协作平台，建立了覆盖术前评估、术后高危期监控的全链条精密监测体系与质控标准，已常规开展亲属活体移植、ABO血型不相容移植、高致敏患者肾移植等各类复杂肾移植手术，为跨血型肾移植的安全开展提供了坚实保障。未来，医院器官移植中心将继续深化多学科协作（MDT）模式，并在移植免疫、缺血-再灌注损伤保护等前沿领域深入研究，努力让更多生命，在爱的传递中获得延续。

来 源：温州晚报

原标题： 温医大附一院为一对姐弟实施跨血型肾移植手术

“傻弟弟，我们都要好好的！”

记者 王骁 温医大附一院供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com