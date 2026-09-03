温州日报 2026-09-03 08:52:52

昨天，阿里国际站AI出海增长服务中心正式签约落户瓯海。这是阿里国际站在全国布局的首个以AI为核心的出海服务中心，将推动瓯海企业拓展海外市场，打造可复制、可推广的“AI+外贸”样板。

温州网讯 昨天，阿里国际站AI出海增长服务中心正式签约落户瓯海。这是阿里国际站在全国布局的首个以AI为核心的出海服务中心，将推动瓯海企业拓展海外市场，打造可复制、可推广的“AI+外贸”样板。

据悉，此次落地的温州服务中心，是阿里国际站服务中心的迭代升级版本。除功能最为综合外，最大亮点在于引入智能体，可嵌入外贸全链路。项目聚焦温州眼镜、鞋服、汽摩配等优势产业带的数字化出海需求，搭建AI+智能选品中心、AI+培训中心、AI+运营扶持中心、AI+数据决策中心四大业务模块，覆盖选品、发品、页面设计、海外营销、询盘回复、客户运维、数据分析等环节，形成全流程智能化闭环。

同时，该中心还将常态化开展行业对接、人才双选会等系列活动，为本地跨境电商企业提供低成本、高效率、全链路的AI出海综合解决方案。签约当日同步举办的AI出海分享会气氛热烈，由阿里巴巴专业技术团队现场授课，指导企业搭建专属AI运营团队，助力企业快速掌握数字化、智能化的跨境运营新技能，解锁AI赋能外贸增长的全新路径。

作为全市跨境电商示范区域，瓯海近年来聚焦产业生态培育，持续夯实出海服务底座，目前已集聚翀宇跨综服、顺欧国际供应链、新链出海服务平台、方舟跨境电商园、东瓯智贸等一批标杆项目，行业合规、国际物流、人才培育、企业孵化等关键环节持续补强，形成跨境产业资源高度集聚、服务全域覆盖、企业全周期赋能的生态格局。

瓯海区商务局相关负责人表示，阿里国际站AI出海增长服务中心的落地，是瓯海跨境电商生态向“数智进阶”的关键升级，将加速传统产业与AI技术的深度融合，重构企业出海运营模式，塑造多元化数字贸易业态。

来 源：温州日报

原标题： 阿里首个AI出海服务中心落地瓯海 从选品到客户运维全流程覆盖

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com