温州日报 2026-09-03 08:49:05

受连续强降雨影响，泰顺山区防汛工作形势严峻。泰顺县雪溪乡党委委员、副乡长池碎华带队深入山体滑坡易发区域，开展塌方隐患点拉网式排查。巡查途中，断裂树随山体滑坡突然砸下，击中其头部导致受伤。受伤后，他仍放不下防汛一线工作，在向随行干部简要交代好事项后，方才前往医院就医。

温州网讯 受连续强降雨影响，泰顺山区防汛工作形势严峻。泰顺县雪溪乡党委委员、副乡长池碎华带队深入山体滑坡易发区域，开展塌方隐患点拉网式排查。巡查途中，断裂树随山体滑坡突然砸下，击中其头部导致受伤。受伤后，他仍放不下防汛一线工作，在向随行干部简要交代好事项后，方才前往医院就医。

同行的雪溪乡应急消防管理站站长蔡祥景向记者讲述了这一危急画面。雪溪乡有一条重要乡道，分布着武岭、雪临、保兴等多个村落。近日连续大暴雨，前天下午人员转移提前启动，傍晚6点起，陆续开始封闭有隐患点的道路。

如何阻拦部分村民抱着侥幸心理抄小路进入封闭路段通行，这是防汛工作的难点，也是关键点。昨天早上7点多，池碎华接到通知，武岭村至雪溪乡的路中间有山体塌方，却有村民悄悄开着农用电瓶三轮车进入该路段。池碎华与蔡祥景一起前往劝阻，并对封闭路段加强防范警示。

正当距离目标5米之远时，“砰”的一声，山体滑坡带着两棵树砸了下来。“池乡长被树砸中，倒下了。”蔡祥景回忆道，两棵直径20厘米、高达15米的树，重重地把池碎华砸倒在地，使他动弹不得。

“额头破了，满脸是血，随着雨水往下淌，脸上有好几处刮伤。”消防员出身的蔡祥景，第一时间想到排查脊柱是否受伤。手抬不起，脚能动一动，说明脊柱没问题。于是，喊来了同事，拨打了120，风雨中，一把把雨伞为伤口遮风挡雨。由于多处道路塌方，救护车无法进来，简单处理后，同事们用私家车把池碎华护送到就近的卫生院，作了伤口消毒处理，再转运到救护车上，送往泰顺县人民医院就医。

陪同就医的雪溪乡副书记周晓月告诉记者，经医生检查诊断，池碎华颈椎骨折、头部有几处伤口需要缝合，需在骨科住院治疗。

来 源：温州日报

原标题： 带队深入排查塌方隐患点 副乡长被树砸伤住院

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com