温州日报 2026-09-03 08:51:14

温州等沿海城市，面对台风是常态，每年夏天都要经历数轮风雨考验。此次“白海豚”过境，有外墙出现脱落，有窗户被吸走、玻璃损毁，也有小区满水、地下室漏水。我们不禁要问：为什么那么多房子，如此经不起考验？

近期台风连续袭击我市，尤以“白海豚”的破坏力最强。“白海豚”虽已过去，它却是一次城市建筑的“压力测试”。

温州等沿海城市，面对台风是常态，每年夏天都要经历数轮风雨考验。此次“白海豚”过境，有外墙出现脱落，有窗户被吸走、玻璃损毁，也有小区满水、地下室漏水。我们不禁要问：为什么那么多房子，如此经不起考验？

有人会说，14级强台风面前，谁能完好无损？这话有一定道理，但经不起细究。

答案就藏在建造商的利益逻辑里。在房地产市场繁荣的20年，房子好不好卖，第一印象至关重要。于是，一场围绕“颜值”的内卷愈演愈烈：从真石漆到石材干挂，从铝板立面到大面积玻璃幕墙，还有高颜值豪华入户大堂、地下室“星空顶”等等。

有些建造商深谙此道，把钱花在“看得见的地方”是最高的营销策略。那些光洁的铝板、通透的落地窗，远比埋在地下的防水卷材、藏在墙体里的保温层来得有说服力。一个造型复杂的非标线条、一块超大尺寸的玻璃，能直接拉高项目调性，支撑起每平方米数千元的溢价；而地下室的防水层、外墙保温层，这些“看不见的成本”既无法在沙盘上展示，也难以成为销售口中的卖点，反而挤压了利润空间。于是，外墙外保温层成了外墙脱落的高发区——不是技术做不到，而是选用廉价材料、简化施工工艺能省下大笔开支。

更值得警惕的是，近年盛行的“全面屏”立面设计。为了追求极致的窗墙比和视觉通透感，不少项目大幅减少实体墙、增大玻璃面积，如果未同步提升型材强度、密封构造和安装锚固力，待台风过境时，这些美丽的高层大窗户或成最脆弱的一环。实际上，像过去的老房子，楼层低、窗户小、墙体实，反而在台风中更抗压。

“好房子”的核心内涵是安全、舒适、绿色、智慧。值得欣慰的是，去年，我省已发布《浙江省住宅品质提升设计导则(试行)》；今年7月1日起，我国首个省级“好房子”强制标准——《浙江省“好房子”建设技术标准》开始施行。这些标准及导则对外墙体保温及地下室、卫生间、厨房、阳台等整体防水设计都做了强制规定。尤其是在解决外墙脱落、渗漏水等民生痛点上下了很大功夫。

因此，笔者认为，重颜值千万别忽略了“里子”。“好房子”首先是安全的房子，是抗得住台风、暴雨的房子，美观、舒适、智慧，都得建立在安全之上。这句话应该刻进每一份设计图纸、每一道施工工序、每一次质量验收里。台风年年有，但愿下一次“大考”来临时，我们的房子能交出一份更好的答卷。

来 源：温州日报

原标题： 重颜值别忽略了“里子”

作者 子曰

本文转自：温州新闻网 66wz.com