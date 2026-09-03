温州晚报 2026-09-03 09:04:49

近日，瑞安法院审结一起诈骗案。被告人小王（化名）虚构“富裕单身女性”人设，七年时间先后骗取两名被害人共计349万元，最终被判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。

温州网讯 近日，瑞安法院审结一起诈骗案。被告人小王（化名）虚构“富裕单身女性”人设，七年时间先后骗取两名被害人共计349万元，最终被判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。

2017年，家里办企业的“富家公子”小赵（化名）通过游戏平台在网上结识了自称单身富家女的小王。小王隐瞒自己已婚已育的事实，营造出家境优渥的形象，很快与小赵确立了网恋关系。

“恋爱”七年里，小王索要钱财的理由五花八门——“彩礼”、投资、别墅物业费、水电费、保姆费……几乎榨干了小赵全部积蓄，累计达300多万元。

2024年3月底，手头拮据的小赵向小王坦言自己已无钱可给。不料，小王非但不体谅，反而继续蛊惑小赵“先想办法弄钱”，并信誓旦旦地承诺：等母亲回国后，不仅全额归还300万元，还会同意两人的婚事。被爱情冲昏头脑的小赵决定铤而走险。他虚构订单，从供货商阿虎处骗取圆钢，随后作为废铁变卖，所得26万余元大部分转交给了小王。

2025年3月，小赵因犯合同诈骗罪，被法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。为了这场根本不存在的“爱情”，他搭上了积蓄，也搭上了前途。

然而，小王骗光小赵的钱后，并未就此收手。2024年11月至2025年1月，她以同样的“单身富家女”人设与被害人小亮（化名）网恋，以茶叶进货等理由骗取小亮18万余元。2025年2月，小王突然失联。

巧合的是，小赵与小亮均与小王在同一游戏平台相识，且互为游戏好友。两人在日常游戏交流中相互讲述自己的恋爱遭遇，感觉对方索要钱财的方式、说辞如出一辙。两人这才惊觉，小王原来是以恋爱为名实施诈骗。这起披着真爱外衣的骗局至此才彻底浮出水面。

瑞安法院经审理认为，被告人小王以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，遂作出以上判决。

■法官提醒

近年来，利用网络社交平台虚构“高富帅”“白富美”人设实施婚恋诈骗的案件屡见不鲜。在网络交友过程中务必保持理性，切勿轻信对方编造的“豪门”人设。在未核实对方真实身份及家庭背景的情况下，一旦涉及大额资金往来、投资理财等要求，务必提高警惕、多方求证，避免落入“甜蜜陷阱”，遭受情感与财产的双重损失。

来 源：温州晚报

原标题： “富家公子”网上结识“富家女” 自己被骗三百万元还去骗别人

记者 赵小娴 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com