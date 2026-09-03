12名血透患者返程被困积水 多方联手紧急护送
温州网讯 9月2日，一辆搭载12名刚完成血液透析治疗患者的接送车，在平阳县昆阳镇联东北路涉水抛锚，积水一度没至膝盖。昆阳镇应急消防管理站工作人员、辖区民警与壹加壹应急救援队联手施救，被困约15分钟后，12名患者全部安全转移并平安返家。
当日返程途中，车辆行至联东北路时因路面积水过深、水流冲击较大，突发进水熄火，全车人员被困。接警后，昆阳镇应急消防管理站工作人员、辖区民警火速抵达被困现场，第一时间勘察积水路况，安抚一众患者紧张情绪，并紧急联动壹加壹救援队增援。
接到联动请求后，壹加壹应急救援队立即出动两辆救援车赶往现场。救援队到场后，三方分成两组：一组在车门外接应，一组进入车内搀扶患者。有人撑伞，有人用身体挡风，将患者一个个转移至救援车上。
“接到通知的时候情况紧急，血透病人刚做完治疗，身体经不起折腾，积水已经漫到膝盖，多待一分钟就多一分风险。”一名救援队员回忆，当时两辆车分工明确：一辆负责现场接驳，一辆在外围待命转运，优先保证患者不受雨淋，平稳安全地转移出来。
“他们蹚水过来，把我们一个个背出去。”一名患者说。
当天傍晚，经多方合力，12名患者全部安全到家，身体状态平稳。昆阳镇相关负责人表示，近期正持续对易积水路段开展巡查，并联动社会应急救援力量落实24小时值守，以快速响应汛期突发求助。
来 源：温州日报
记者 林春芹 平阳融媒记者 蔡玲珑
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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