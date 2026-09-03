温州调整“五停”管控
温州发布 2026-09-03 09:04:49
各有关部门要压紧压实监管职责，从严落实各项安全措施，稳妥推进生产生活秩序恢复，确保社会面平稳有序。
据气象部门预报，本轮强降雨过程基本结束，经市防指会商研判决定：
1.所有中小学、幼儿园9月3日继续停课；
2.临水临崖风险路段、山区公交线路等不放心事项暂时继续实施管控，其他事项经各地检查、评估并确认安全后，均可有序解除“五停”管控措施；
3.对于山区学校和进水受淹学校，在各地确保安全前提下，逐步有序恢复。
各有关部门要压紧压实监管职责，从严落实各项安全措施，稳妥推进生产生活秩序恢复，确保社会面平稳有序。
温州市防汛防台抗旱指挥部办公室
2026年9月3日
来 源：温州发布
原标题： 温州调整“五停”管控
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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