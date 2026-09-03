温州都市报 2026-09-03 09:06:55

夜幕掩护之下，一场猖狂的拉车门盗窃悄然在街头上演。近日，温州公安接到群众报警求助，称其放在车里的现金不见了。接警后，平阳万全派出所民警迅速开展核查，发现该案并非单独偶发案件。通过海量视频巡查、轨迹追踪、线索深挖，警方成功锁定一流窜盗窃团伙。

温州网讯 夜幕掩护之下，一场猖狂的拉车门盗窃悄然在街头上演。近日，温州公安接到群众报警求助，称其放在车里的现金不见了。接警后，平阳万全派出所民警迅速开展核查，发现该案并非单独偶发案件。通过海量视频巡查、轨迹追踪、线索深挖，警方成功锁定一流窜盗窃团伙。

经查，该团伙以廖某为首，成员为吴某、潘某。3人经常骑行共享单车，在昆阳、万全辖区街头游走伺机作案，专门拉拽未锁闭的车辆车门，多次窃取车内现金及财物。该团伙作案气焰极度嚣张，不仅频繁跨区域作案，还将盗窃得来的现金拍摄视频，发布在短视频平台，以此炫耀、博取网络流量。

在掌握确凿证据以及嫌疑人精准落脚点后，民警果断出击，一举抓获3名团伙成员。

目前，3名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

警方提醒，广大车主停车后务必反复检查，锁紧车门车窗，切勿将现金、手机等贵重物品滞留车内。

来 源：温州都市报

原标题： 深夜拉车门盗窃，为博流量还发视频炫耀

一流窜盗窃团伙被警方成功锁定

记者 陈崇可

本文转自：温州新闻网 66wz.com