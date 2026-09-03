温州A股上市公司2026年半年报显示 10家企业营收超20亿元
温州网讯 2026年上半年，A股市场出现较大幅度的震荡。那么，温州的A股上市公司在今年上半年表现如何？截至8月31日，40家温州A股上市公司已亮出各自半年度成绩，随着涉“电”企业营收的快速成长，营收超过20亿元的公司达到10家；同时，有18家公司净利同比增长，而且多数公司增幅超过40%。
10家公司营收增幅超20%
温州的A股上市公司营收前三甲仍是“老面孔”正泰电器、华峰化学、森马服饰，分别为380.64亿元、141.67亿元、67.22亿元。但是，营收规模在“腰部”的企业，上半年增长迅速，当期营收超过20亿元的企业已达10家，较去年同期增加了2家，分别是温州宏丰和新亚电子。
上半年，40家温州A股上市公司中营收取得同比增长的有24家，其中10家公司的增幅超过20%。具体来看，营收增幅较大的公司主要是电网设备、消费电子这两类涉“电”企业，聚星科技、福达合金、温州宏丰这三家公司增幅列前三甲，增幅分别为148.06%、96.35%、92.2%。正泰电器、珠城科技、欣灵电气、美硕科技、东南电子等涉“电”企业的营收同比增幅也超过20%。
不过，温州的A股上市公司规模还不够大，上半年营收在10亿元以下的公司仍有24家，占比达60%。
7家公司净利增幅超100%
在上半年，40家温州A股上市公司中有35家取得盈利，只有金龙机电、万控智造、仁智股份、迦南科技和通力科技等5家公司出现亏损。在当期取得盈利的公司中，有正泰电器、华峰化学、森马服饰、福达合金、报喜鸟、新亚电子、炜冈科技等12家公司盈利超亿元。
具体来看，温州的上市公司在上半年盈利出现较为严重的两极分化。在净利取得同比增长的18家公司中，有11家公司的增幅超过了40%，其中7家公司的增幅达到100%以上；温州宏丰、福达合金、聚星科技的净利增幅名列前三，增幅分别为2521.9%、1146.56%、239.98%。
上半年温州的A股上市公司净利大幅增长的多数是涉“电”企业，同时鞋服、专用设备这两个领域的企业也在复苏，中胤时尚、报喜鸟、炜冈科技、森马服饰、华峰化学等公司的净利增幅均超过40%。
上半年温州的A股上市公司净利同比出现下降的有22家公司。
6家公司计划半年度分红
从每股收益看，上半年温州的A股上市公司每股收益居前三的均是涉“电”企业，分别是福达合金、正泰电器、聚星科技，每股收益分别为2.2887元、1.47元、1.18元。同时，专用设备领域的炜冈科技每股收益也高达1.14元，成为当期4家每股收益超1元的公司之一。
在4家每股收益超过1元的公司中，只有正泰电器计划半年度分红，计划实施10派0.5元。
与正泰电器这样计划半年度分红的温州上市公司，还有珠城科技、森马服饰、红蜻蜓、浙江东日等5家公司，其中，珠城科技最大方，计划实施10派3.7元。
在这6家计划分红的温州上市公司中，红蜻蜓计划实施10派0.6元，派发利润共3394.95万元，远高于当期净利895万元。这表明该公司将会动用母公司未分配利润来分红。
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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