先天性泌尿畸形成功修复 12岁巴铁男孩在温州圆了“站立梦”

温州都市报 2026-09-03 09:09:03

近日，一名来自巴基斯坦的12岁重度尿道下裂患者阿米尔（化名），在温医大附二院成功接受修复手术，实现站立排尿。

温州网讯 近日，一名来自巴基斯坦的12岁重度尿道下裂患者阿米尔（化名），在温医大附二院成功接受修复手术，实现站立排尿。

据悉，阿米尔自幼确诊重度尿道下裂，伴有尿道开口异位、生殖器严重弯曲，在当地多家医院求医无果。家属听闻温医大附二院儿童泌尿外科在复杂尿道下裂矫治领域技术先进，跨越数千公里来温求医。

入院后，该院儿童外科执行主任、儿童泌尿外科主任陈聪德带领团队全面评估患儿复杂病情，精准研判手术难点，量身定制个性化诊疗方案，顺利为其实施一期改良尿道成形修复手术。术后，阿米尔排尿功能恢复正常，生殖器外观自然美观，矫治效果达到预期。曾经自卑寡言的少年展露笑颜，家属连连赞叹：“温州医生的技术太好了！”出院后，患儿父亲特意发来感谢信，对医院精湛医术与优质服务给予高度评价。

尿道下裂是儿童常见先天性泌尿畸形，手术是唯一根治方法。因修复难度极大，精细度要求极高，该手术被业内称为小儿泌尿外科手术的“天花板”。自上世纪90年代起，该院儿童泌尿外科率先开展各类主流矫治术式，长期保持区域领先地位。为推动技术迭代升级，团队坚持引育并举、内外联动，2022年柔性引进国内小儿泌尿顶尖专家张潍平教授成立名医工作站，通过常态化查房、手术示教，持续赋能本土团队成长。团队骨干多次赴哈佛大学波士顿儿童医院、美国匹兹堡大学儿童医院等国际顶尖机构深造，融合国际显微外科技术与美学重建理念，持续提升手术水平，英国、意大利、巴基斯坦等国家和地区的患儿慕名前来就诊。

目前，该团队在肾积水、输尿管疾病、外生殖器畸形、机器人辅助微创手术等领域同步取得显著突破，让更多患儿享受到国内一流、国际水准的专科诊疗服务。

来 源：温州都市报

原标题： 先天性泌尿畸形成功修复，家属寄来感谢信

12岁巴铁男孩在温州圆了“站立梦”

记者 陈忠 通讯员 栾晨曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com