暴雨来袭干部化解养殖户后顾之忧 马屿龙溪300头猪 23头牛全部“转场”
温州日报 2026-09-03 09:27:28
“人走了，猪牛怎么办？”昨天上午，受暴雨冲刷，瑞安市马屿镇龙溪村发生山体塌方，危及村民住房和养殖场安全。因放心不下猪和牛，养殖户朱月英迟迟不愿撤离。马屿镇龙溪村驻村干部，瑞安市自然资源和规划局、瑞安市交通局工作人员和村干部没有催促，而是卷起裤腿帮忙一起安置牲畜。最终，3名群众安全转移，全部牲畜也转移别处安置。
温州网讯 “人走了，猪牛怎么办？”昨天上午，受暴雨冲刷，瑞安市马屿镇龙溪村发生山体塌方，危及村民住房和养殖场安全。因放心不下猪和牛，养殖户朱月英迟迟不愿撤离。马屿镇龙溪村驻村干部，瑞安市自然资源和规划局、瑞安市交通局工作人员和村干部没有催促，而是卷起裤腿帮忙一起安置牲畜。最终，3名群众安全转移，全部牲畜也转移别处安置。
接到上报后，马屿镇会同相关部门工作人员迅速组织人员转移。然而，养殖场300头生猪、23头肉牛是养殖户朱月英最主要的收入来源，牲畜没安顿好，她说什么也不愿先走。面对这一现实难题，大家主动上前，协助将猪牛全部赶到她山上另一处养殖场，又细心搬运饲料、收拾养殖物资。最终，在工作人员引导下，包括朱月英在内的现场3名群众全部安全撤离，300头猪、23头牛全部妥善转移。
来 源：温州日报
原标题： 暴雨来袭，干部化解养殖户后顾之忧 马屿龙溪300头猪 23头牛全部“转场”
通讯员 项颖 张晨 记者 包蓉蓉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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