温州市区公交逐步恢复运营，部分道路、高速解除交通管制
市防指于9月3日8时将防汛应急响应调整为Ⅱ级，我市逐步恢复市区公交线路运营，调整部分高速公路交通管控，解除预防性管控路段18处。
市区公交线路逐步恢复运营
市区公交线路已逐步恢复运营（受通行条件限制，山区线路、临水临崖线路、151路、44路除外）。
高速公路交通管控情况
截至9月3日7时，我市辖区高速公路交通管控情况：
保持管控路段
1.S10温州绕城高速三溪至阁巷路段（阁向三溪、丽向阁巷主线分流）；
2.G4012溧宁高速西坑至文成南路段（文向西坑、景向文成南主线分流）；
3.G4012溧宁高速文成枢纽至泰顺路段（文成枢纽文瑞、文景往泰向匝道关闭）；
4.G15沈海高速苍南至分水关路段（福向苍南、台向分水关主线分流，万全枢纽往绕西南高速双向匝道关闭）；
5.G1523甬莞高速钱库至浙闽界（协助福建管控，福向钱库分流）。
解除部分管控路段
1.解除G4012溧宁高速文泰段文成方向管控（文向泰顺主线分流解除），文成方向604KM和609KM封闭第1车道；
2.解除S34文瑞高速双向高楼枢纽至江溪枢纽路段管控，保持江溪枢纽瑞向往绕西南高速阁向匝道关闭；
3.解除S41瑞苍高速双向高楼枢纽至钱库枢纽路段管控，保持钱库枢纽苍南向往甬莞高速福向匝道关闭；
4.解除G15沈海高速塘下至苍南路段管控，福向苍南主线分流，万全枢纽往绕西南高速双向匝道关闭，福向鳌江西出口关闭。
公安交管部门将对高速公路通行状况进行综合评估后，分段解除高速公路的交通管控。
部分道路解除交通管制
截至9月3日6时，18处路段解除交通管制。
瓯海：
X205温源线K17+765、K23+245-250，X204瓯湖线K31+200-250、K31+800-810、K32+900-910，梧慈线K4+940950，石林环线K42+400-420。
洞头：
X804连港环岛公路 K6+750—K6+850。
永嘉：
S325洞庆线K83+478-K87+508、X123界坟线K0+000-K6+536、X119铁金线 K0+000-K36+988、X018淡下线K16+300-K33+500、X120山黄线K0+000-K56+928、X116坦三线K10+100-K11+600、X113岩表线K12+000-K17+490、X003水鹤线K37+000-K43+300、X124碧徐线K0+000-K33+405、X133壬青线K4+000-K4+100、X007虹三线K28+800-K53+400、K61+420-K63+600、X106白桥线 K390+600-K405+100横彭村-石染村。
平阳：
X410占山线梅岭隧道口。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州多地紧急通知：9月2日停课一天社会09-02
-
暴雨来袭 这份安全提醒请收好社会09-02
-
文成这个山区小镇，常常会惊动“世界”社会09-02
-
多轮台风致楠溪江沿线林木受损 科学施救守护滩林生态社会09-02
-
持续强降雨，泰顺连夜加强防御！社会09-02
-
“龙吸水”上阵！瑞安争分夺秒抢排城区积水社会09-02
-
闻“雨”而动 瓯海各地筑牢防汛排涝安全防线社会09-02
-
两个月连遭三场台风侵袭 房屋漏水“后遗症”如何破解？社会09-02
-
数字人运营师：把“数字”调教成干活的“人”社会09-02
-
开学季“上新” 瓯海4所新学校投用社会09-02