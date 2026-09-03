温州发布 2026-09-03 09:27:00

市防指于9月3日8时将防汛应急响应调整为Ⅱ级，我市逐步恢复市区公交线路运营，调整部分高速公路交通管控，解除预防性管控路段18处。

市防指于9月3日8时将防汛应急响应调整为Ⅱ级，我市逐步恢复市区公交线路运营，调整部分高速公路交通管控，解除预防性管控路段18处。

市区公交线路逐步恢复运营

市区公交线路已逐步恢复运营（受通行条件限制，山区线路、临水临崖线路、151路、44路除外）。

高速公路交通管控情况

截至9月3日7时，我市辖区高速公路交通管控情况：

保持管控路段

1.S10温州绕城高速三溪至阁巷路段（阁向三溪、丽向阁巷主线分流）；

2.G4012溧宁高速西坑至文成南路段（文向西坑、景向文成南主线分流）；

3.G4012溧宁高速文成枢纽至泰顺路段（文成枢纽文瑞、文景往泰向匝道关闭）；

4.G15沈海高速苍南至分水关路段（福向苍南、台向分水关主线分流，万全枢纽往绕西南高速双向匝道关闭）；

5.G1523甬莞高速钱库至浙闽界（协助福建管控，福向钱库分流）。

解除部分管控路段

1.解除G4012溧宁高速文泰段文成方向管控（文向泰顺主线分流解除），文成方向604KM和609KM封闭第1车道；

2.解除S34文瑞高速双向高楼枢纽至江溪枢纽路段管控，保持江溪枢纽瑞向往绕西南高速阁向匝道关闭；

3.解除S41瑞苍高速双向高楼枢纽至钱库枢纽路段管控，保持钱库枢纽苍南向往甬莞高速福向匝道关闭；

4.解除G15沈海高速塘下至苍南路段管控，福向苍南主线分流，万全枢纽往绕西南高速双向匝道关闭，福向鳌江西出口关闭。

公安交管部门将对高速公路通行状况进行综合评估后，分段解除高速公路的交通管控。

部分道路解除交通管制

截至9月3日6时，18处路段解除交通管制。

瓯海：

X205温源线K17+765、K23+245-250，X204瓯湖线K31+200-250、K31+800-810、K32+900-910，梧慈线K4+940950，石林环线K42+400-420。

洞头：

X804连港环岛公路 K6+750—K6+850。

永嘉：

S325洞庆线K83+478-K87+508、X123界坟线K0+000-K6+536、X119铁金线 K0+000-K36+988、X018淡下线K16+300-K33+500、X120山黄线K0+000-K56+928、X116坦三线K10+100-K11+600、X113岩表线K12+000-K17+490、X003水鹤线K37+000-K43+300、X124碧徐线K0+000-K33+405、X133壬青线K4+000-K4+100、X007虹三线K28+800-K53+400、K61+420-K63+600、X106白桥线 K390+600-K405+100横彭村-石染村。

平阳：

X410占山线梅岭隧道口。

来 源：温州发布

原标题： 温州市区公交逐步恢复运营，部分道路、高速解除交通管制

本文转自：温州新闻网 66wz.com