鹿城发布 2026-09-03 09:59:45

9月2日晚，在市研判调度防御强降雨工作会议后，鹿城召开会议对防御工作再强调、再压实。

9月2日晚，在市研判调度防御强降雨工作会议后，鹿城召开会议对防御工作再强调、再压实。鹿城区委书记张崇波强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省市部署要求，以最充分的准备、最扎实的举措应对强降雨，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

受台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”接连过境影响，叠加持续性强降水天气，鹿城区防汛形势异常严峻，灾害风险交织叠加。张崇波指出，要清醒认识当前强降雨天气带来的极端风险，发扬连续作战精神，把“思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大”的要求贯穿防汛工作全过程，充分发挥防汛防台“应急小单元”作用，严格落实“叫醒叫应”机制，将指挥触角延伸到最前沿、战斗力量部署在第一线。

张崇波强调，要严控严管各类风险，聚焦山区防雨、城镇防涝、江上防风浪，紧盯地质灾害隐患点、临水临崖、小流域山洪、城市地下空间、低洼易涝点等重点部位，密切监测水位变化，落实24小时动态巡查，靶向攻坚积水路段，确保预警快、识别快、转移快、保障快、反馈快。要做好人员安全转移，坚持预报预警为令，对受威胁区域群众果断执行转移避险，做到应转尽转、不落一户、不漏一人，加强避灾安置点安全管理和服务保障，健全转出点风险动态评估和安全验收机制，切实实现“快转、暖留、慢回”。要梯度安排“五停”措施，高效运转“1833”联合指挥体系，因地制宜落实“五停”等管控措施，做到指令清晰、执行有力、管控到位。要做好抢险救灾工作，保持抢险救援队伍战备备勤状态，将应急物资补充到位、抢险装备调试到位、力量预置到最前线，推动工作力量迅速下沉到群众身边、到最危险点、到最关键处，滚动发布预警信息和防灾提示，线上线下联动高效处置灾情。

鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇强调，要思想绝不松劲，领导干部在岗在位、下沉一线、靠前指挥，以科学轮换保存体力、以顽强意志坚守阵地，确保指令一竿子插到底、每一件事闭环落实到位。要确保人员安全，把人员安全摆在首位，强化“乡自为战、村自为战”的基层响应能力，灵活机动处置各类突发险情，构建全域联动、全民参与、全时响应的群防群治格局。要守牢安全底线，聚焦城市内涝，坚决防止江水倒灌、城区积水，严防触电事故，加强地下车库防水防雨措施，加大宣传引导，将预警信息传递到每家每户，提醒群众非必要不外出。要前置抢险力量，提前在风险点位布防，打通基层指挥体系“最后一米”，做到隐患早发现、风险早管控、问题早清零。要严肃工作纪律，紧盯雨情、水情实时变化，严格落实包保责任制，激活基层应急小单元，第一时间响应、第一时间行动，以十二分精神咬紧牙关、坚守岗位，全力守护人民群众生命财产安全。

鹿城区领导张伟、周岷参加会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城区委区政府研判调度防御强降雨工作 以最充分准备守牢防汛安全底线

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com