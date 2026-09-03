瓯海发布 2026-09-03 09:59:46

9月2日下午，瓯海区召开视频调度会议，连线各镇街（开发区），实时掌握各地风险排查、应急处置等防汛最新动态，针对当前防汛重点进一步细化部署、加强指导。

9月2日下午，瓯海区召开视频调度会议，连线各镇街（开发区），实时掌握各地风险排查、应急处置等防汛最新动态，针对当前防汛重点进一步细化部署、加强指导。市人大常委会副主任徐育斐到会指导，瓯海区领导刘云峰、季湘荣、林蔓参加会议。

会议指出，要牢固树立人民至上、生命至上理念，细化落实各项防汛避险和应急处置举措，全方位、全链条筑牢汛期安全屏障，全力保障辖区安全稳定。要始终把人员安全摆在首位，聚焦地质灾害隐患点、小流域山洪、低洼易积水区等区域，科学扩大排查转移范围，严格落实应转尽转、早转快转等措施。要规范避灾安置点的安全管理，提供必要的生活保障、暖心服务，确保防汛安置服务的温度，切实做到“快转、暖留、慢回”。

会议强调，要抓实重点领域动态防控，严格执行24小时巡查值守制度，对山塘水库、平原河网、临水临崖、易涝点位等关键区域开展常态化巡查监测。深化部门、镇街协同联动，及时开展道路排涝清淤、风险点位设卡警示等工作，针对山体落石、塌方等隐患，依托专业力量动态研判、提前防控，从源头化解各类地质灾害风险。

会议强调，要统筹抓好汛期安全生产与城市运行保障。工业领域重点紧盯熔炉企业、电镀园区等重点场所，严防汛期环境污染、安全生产事故等问题发生；城市治理方面，进一步下沉力量，做好小区地下车库积水倒灌风险防范，同步强化主干道排涝保通、交通疏导等工作，保障城市运行有序畅通。要坚持民生导向，畅通群众诉求响应渠道，快速回应、妥善处置群众汛期各类求助诉求，用心用情解决群众急难愁盼问题，坚决守护好群众生命财产安全。要持续加强防汛安全宣传引导，多渠道普及暴雨、积水、山体滑坡等灾害防范知识，切实提升群众自我防范意识和应急避险自救能力。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委区政府连续调度防御强降雨工作

记者 黄冰娥、黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com