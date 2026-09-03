乐清发布 2026-09-03 09:55:34

9月1日至2日，乐清市委市政府连续调度防御强降雨工作。

9月1日至2日，乐清市委市政府连续调度防御强降雨工作。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，树牢极限思维、底线思维，把“思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大”要求贯穿防汛工作全过程各方面，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，全力守护好人民群众生命财产安全。

在乐清市防指，戴旭强、胡立左等乐清市领导与乐清市防指成员单位会商研判强降雨形势以及可能造成的影响，视频连线各乡镇（街道）、功能区，调度部署相关防御工作。

戴旭强指出，今年夏天，乐清市连续遭受三个台风及强降雨影响，雨量已远超往年同期，山体土壤含水量高度饱和，多重风险因素叠加，防汛形势依然严峻、不容松懈。各地各部门必须在思想上保持高度重视，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，发扬连续作战精神，把防御强降雨和应急处置工作作为当前压倒一切的任务，从严从细做好各项防御应对举措，确保各项工作高效协同、闭环落实。

戴旭强强调，要始终把人员安全摆在首位，对地质灾害点、小流域山洪、低洼易积水地带等风险区域人员组织转移，并根据形势研判和预报预警，及时开展梯次扩面转移，加强转移过程风险防范，确保应转尽转、应转早转、应转快转，同时用心用情做好转移人员的服务管理，让转移群众安心安全。

要全面细致开展风险隐患排查整治，密切关注雨情水情变化，加强对地质灾害点、小流域山洪、下穿道路、临水临崖等重点部位的巡查排查频次，加大重点区域道路管控力度，做好低洼易涝点防积排涝，全力筑牢防汛安全屏障。

要强化指挥调度和应急响应准备工作，高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实24小时值班值守和领导在岗带班制度，进一步强化基层防汛小单元叫醒叫应机制，加强人员队伍和物资装备调度，确保风险第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置到位。

乐清市领导林益正、金杰等参加调度。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府连续调度防御强降雨工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com