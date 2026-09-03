瑞安发布 2026-09-03 09:56:14

9月2日，瑞安市多次进行视频连线，听取各乡镇（街道）降雨监测分析和受影响情况，逐一会商研判，对强降雨防范应对相关工作进行再动员再部署。

9月2日，瑞安市多次进行视频连线，听取各乡镇（街道）降雨监测分析和受影响情况，逐一会商研判，对强降雨防范应对相关工作进行再动员再部署。温州市委常委、瑞安市纪委书记、市监委代主任张刚和温州市人大常委会副主任冯金考在瑞指导并参加调度。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、徐龙升、朱建芳、郑立、林朝进、张纪恩、谢钦巨、戴铭等参加会议，各联系乡镇（街道）瑞安市领导全部下沉一线，指导基层一线开展强降雨防范应对工作。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上。当前正值防汛关键期，瑞安市降水量远超预期。瑞安市上下必须始终保持高度警醒，以更高标准、更严要求落实各项防御措施，全力筑牢防汛安全屏障，确保人民群众生命财产安全。

会议要求，要抢抓时间窗口，进一步落实人员转移，做到应转尽转。要根据雨情汛情变化，果断组织扩面转移，对“老弱病残孕幼”等特殊群体要落实优先转移、一对一帮扶等精准措施，确保特殊群体避险安全。

会议强调，要加强分析研判，强化多部门联合会商，及时掌握雨情、水情、风情及险情灾情，严格落实各项防控措施。要加强重点区域管控，扎实做好低洼易涝点防积排涝。相关单位要全力抢修电力设施、保障通讯全程畅通，扎实做好村社隐患巡查、应急值守等工作。要充分发挥“村自为战”应急小单元作用，推动力量向基层一线下沉。同时要守住一线干部、巡查及救援人员的自身安全底线，确保抢险救援有力有序有效推进。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安对强降雨防范应对工作进行再动员再部署

记者 周小玲、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com