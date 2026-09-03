文成发布 2026-09-03 09:56:49

9月2日，文成县委县政府连续调度防御强降雨工作，对当前防汛抢险工作进行再会商、再部署、再压实。

9月2日，文成县委县政府连续调度防御强降雨工作，对当前防汛抢险工作进行再会商、再部署、再压实。会议强调，文成县上下要深入贯彻落实省、市防汛工作部署要求，以最严标准、最实举措、最硬作风，全力防范化解汛期各类风险隐患，全方位筑牢安全屏障。副市长章月影、市政协副主席徐有平到会指导，文成县委书记杨德听主持会议，文成县领导郑文东、张呈念、范学序、赵嵘、郑祥邦、郑宁等参加会议。

会议指出，本次强降雨来势猛、雨量大、范围广，各乡镇、有关部门要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，始终坚持人民至上、生命至上，科学精准施策，高效统筹调度，持续抓好强降雨防御应对和应急处置工作，全面下沉、全域联动、全线作战，以工作的确定性应对风险的不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

会议强调，要精准调度山塘水库，全面排查辖区内山塘、水库、河道、堤防等水利设施运行状况，结合雨情水情科学调控水位，强化常态化巡查值守，及时处置险情隐患，充分发挥水利工程防汛减灾关键作用。要坚决做好紧急避险，坚持应转尽转、应避尽避、应撤尽撤，全面扩大紧急避险转移范围，对不放心不托底的区域果断转移。同时，做好转移群众安置保障和生活服务，细化避灾安置管理，确保人员避灾安置安全规范、平稳有序。要细致开展风险排查，聚焦地质灾害、城市内涝、在建工程、道路交通、电力通讯、文旅设施等关键领域、风险点位，确保第一时间发现、第一时间处置、第一时间避险。要全面加强秩序管控，严肃落实“五停”管控措施，滚动发布气象动态和避灾提示，引导群众减少外出流动、规避出行风险，确保社会面安全平稳有序。要高效推进抢险救援，强化应急联动协同，全面出动救援力量，第一时间奔赴险情一线，争分夺秒开展抢险处置，最大限度降低灾害带来的损失。要层层压实防汛责任，加密预报预警和分析研判，落细落实包保责任，以严实作风推动各项防汛举措落地见效。

来 源：文成发布

原标题： 文成县委县政府连续调度防御强降雨工作

记者 赵鹏鹏、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com