平阳发布 2026-09-03 09:57:36

9月2日，平阳县召开防御强降雨工作调度会，视频连线各乡镇，对强降雨防御工作进行再部署、再落实。

9月2日，平阳县召开防御强降雨工作调度会，视频连线各乡镇，对强降雨防御工作进行再部署、再落实。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、市部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，以最高标准、最实举措抓实抓细防汛防涝各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。

市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县委书记孟晓斌作工作部署，平阳县领导陈桂雷、李阳阳、洪志亮、李武杰等在主会场参加会议，其他平阳县领导分别在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，当前强降雨防御形势严峻复杂，平阳县上下要始终绷紧防汛安全这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，密切跟踪研判雨情、水情、汛情、灾情变化，时刻保持高度戒备，把防御强降雨作为当前压倒一切的重点任务，以工作的确定性应对汛情风险的不确定性。

会议强调，要牢牢抓住降雨间歇的关键窗口期，抓紧抓实人员扩面转移工作，处置行动坚决果断，全面开展风险区域再排查再甄别，严格落实“应转尽转、应转早转、应转快转”，做到不漏一户、不落一人。要全域排查管控各类风险隐患，突出紧盯山体滑坡、塌方、小流域山洪、泥石流等地质灾害风险点，强化山区道路封控管理，做实做细城市低洼区域防内涝排涝工作。要立足全流域洪水防范预警，科学做好水库、河网调度，精准研判水情变化，强化沿河沿线风险管控，充分发挥水利工程调蓄减灾作用。要严格执行“五停”工作指令，令行禁止、果断落地，不折不扣把管控举措执行到位。要高效开展应急处置与抢险救援，持续激活 “应急小单元” 基层救援力量，发扬连续作战的过硬作风，随时做好抢险救援准备。要强化指令单闭环落实机制，做到指令交办、督办、反馈全链条闭环管理。要持续做好预警提示推送，广泛开展防汛避险科普与正能量宣传，引导群众主动避险。要提前谋划灾后处置各项准备，统筹做好排涝清障、环境消杀、灾情统计等工作，有序推进生产生活恢复，坚决守住防汛安全底线。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳县委县政府调度防御强降雨工作

记者 张炜、陈云散

本文转自：温州新闻网 66wz.com