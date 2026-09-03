泰顺发布 2026-09-03 09:58:43

9月2日，泰顺县委县政府连续调度防御强降雨工作。

9月2日，泰顺县委县政府连续调度防御强降雨工作。泰顺县委书记张银贵强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、市相关部署要求，坚持生命至上、安全第一，紧盯薄弱环节、抓住重点部位，强化极限思维、科学统筹调度，全力抓好持续强降雨防御应对和应急处置工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

2日凌晨以来，在泰顺县应急指挥部，张银贵视频密集连线各乡镇，详细了解各地受影响和应对情况，对防汛和灾情处置重点任务进行动态部署、细致落实。

张银贵指出，泰顺县上下要深刻把握当前防汛形势的极端严峻性、复杂性，清醒认识当前强降雨天气带来的极端风险，树立极限思维，迎接极限考验，把防御强降雨和应急处置工作作为当前压倒一切的任务，完善极端情况应对预案，科学精细落实各项举措，高效开展灾情险情处置，全方位织密安全防线。

张银贵强调，要严守底线要求，确保人员安全。始终把人员安全摆在首位，加强雨情汛情监测预警，坚决迅速转移风险区域群众，对不放心不托底的区域及时扩面转移。同时要加强工作人员自身安全保障，坚决守牢安全底线。要突出风险管控，严肃“五停”要求。因地制宜落实和调整“五停”管控措施，按“两直一白”要求滚动发布气象动态和避灾提示，引导群众减少外出流动，规避出行风险，确保全社会防汛救灾工作步调一致、社会面安全平稳有序。要强化力量前置，保障基本要求。高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实值班值守和领导带班制度，对不托底的风险点位再三排查确认、消除隐患，保持抢险救援队伍战备备勤状态，把应急物资补充到位，把抢险装备调试到位，把力量预置到最前线，以万全准备力求万无一失。要发扬互助精神，提高自救能力。充分发挥“应急小单元”作用，广泛倡导邻里互助，不断强化群众防灾避险意识、提升自救互救能力。同时紧盯塌方滑坡、房屋二次倒塌、道路重复垮塌等次生灾害，重点排查村道、新建道路风险隐患，做到滚动排险、严格管控、高效治理、动态清零，全域联动共筑防汛的坚固防线。

泰顺县委副书记、县长陈钷强调，要抓实人员转移安置，坚持就近就便避险转移，严格落实转移人员闭环管理，做好安置点服务保障，保障群众安心避险。要抓实风险隐患排查，要紧盯道路塌方、滑坡、泥石流等地质灾害风险，持续开展滚动排查处置，引导市民游客切勿前往未开发、涉险等区域戏水、垂钓，增强社会公众的主动避险意识，切实筑牢群防群治防线。要抓实抢险救援处置，坚持科学有序施救，强化救援队伍管理，守牢汛期安全防线。

泰顺县四套班子领导雷全勉、赖立峰、林建丰等参加调度。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县委县政府连续调度防御强降雨工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com