苍南发布 2026-09-03 09:59:30

9月2日下午，副市长、苍南县委书记张本锋主持召开苍南县防汛工作视频调度会，对当前防汛抢险工作进行再部署、再压实。

9月2日下午，副市长、苍南县委书记张本锋主持召开苍南县防汛工作视频调度会，对当前防汛抢险工作进行再部署、再压实。他强调，要抢抓下一轮降雨前的时间窗口期，以“应转尽转、应转快转、应转早转”为硬要求，从严落实重点区域人员转移工作，坚决守牢防汛安全底线，全力守护人民群众生命财产安全。苍南县领导周建强、刘建敏参加会议。

据气象数据显示，8月31日20时至9月2日14时，苍南过程面雨量为347.0毫米，单站累积雨量前三分别是灵溪三美站546.7毫米、藻溪九堡站506.4毫米、藻溪汇山站504.6毫米，超过400毫米的站点有34个，超过500毫米的站点有3个。近3小时（02日11时-02日14时）苍南县面雨量为3.0毫米，单站累积雨量前三分别是莒溪天井站7.6毫米、莒溪坳下站5.7毫米、宜山塘西站5.5毫米。

受极端暴雨影响，苍南多个站点24小时雨量突破历史极值，防汛形势严峻。目前，苍南县全面落实“五停”措施，最大限度减少外出风险，同时全力开展抢险救灾及人员转移工作，303个避灾安置场所已全部开放，各项防汛抢险工作正有序推进。

张本锋指出，当前正值防汛关键期，降水量远超预期，部分地区已出现塌方、道路中断等险情，各类灾害风险交织加剧。各乡镇各部门必须始终坚持人民至上、生命至上，将人员转移作为当前的重中之重，抢抓当前时间窗口，进一步研究落实人员转移，确保人员应转尽转。要重点锁定依山傍水、临崖危房及老旧房屋居住群众，对老弱病残孕等特殊群体要确保投亲靠友或集中安置到位。各安置点务必配齐基本生活物资，确保受灾群众有饭吃、有水喝、有处住，应急服务保障全天候不断档、不缺位。

张本锋强调，要高度警惕地质灾害的滞后性风险，刚性执行转移人员“三不返回”规定，坚决杜绝侥幸心理，特别是沿海及偏远乡镇不得因前期影响较小而放松警惕、降低标准。同时要统筹当前与长远，在明日天气好转、确保安全的前提下，各乡镇要迅速启动灾后环境清理和环境恢复工作，广泛动员党员干部、群众及志愿者投身一线。要全力抢修受损的电力、通信、交通等基础设施，加快恢复受灾区域正常生产生活秩序，确保应急通信畅通、电力供应稳定、道路通行安全。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县防汛工作视频调度会召开

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com