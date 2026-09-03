新华网 2026-09-03 10:01:53

记者2日从国家市场监督管理总局了解到，近日召开的全国市场监管执法稽查工作暨查处“幽灵外卖”违法行为座谈会明确，将继续深化“幽灵外卖”专项整治，协同推进扫黑除恶、打击电诈等专项工作。

记者2日从国家市场监督管理总局了解到，近日召开的全国市场监管执法稽查工作暨查处“幽灵外卖”违法行为座谈会明确，将继续深化“幽灵外卖”专项整治，协同推进扫黑除恶、打击电诈等专项工作。

此次会议指出，2026年上半年，全国市场监管系统扎实推进执法稽查各项工作，累计查办案件64.17万件，罚没金额69.82亿元，在重大案件查办、推进服务型执法、执法规范化建设等方面取得阶段性突破，尤其是“幽灵外卖”专项整治等重点工作取得积极成效，有效规范了市场经营秩序、守护了民生消费安全。

记者了解到，全国市场监管执法稽查工作下半年将重点聚焦四个方面：一是聚焦重点领域精准监管，严格落实中央工作要求，集中整治行业“内卷式”竞争乱象；依托“守护消费”铁拳行动，严打食品、电动自行车、计量等民生领域违法行为；深化“幽灵外卖”专项整治，协同推进扫黑除恶、打击电诈等专项工作，健全跨部门协同与行刑衔接机制。二是深化服务型执法，坚持宽严相济，对经营主体初次违法、后果轻微、主动改正的，依法免予或从轻、减轻处罚，切实保护和激发经营主体活力。三是优化办案机制，加强统筹指挥，依托集群办案模式，强化电子取证技术支撑，迭代行政执法平台，破解新型案件取证难题。四是推进执法规范化，抓实业务练兵与纪律整顿，深化“清风铁纪”行动，持续整治执法不规范问题。

来 源：新华网

原标题： 市场监管总局：深化“幽灵外卖”专项整治工作

记者 李倩薇、戴小河

本文转自：温州新闻网 66wz.com