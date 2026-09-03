台风“沙德尔”第三次登陆我国
新华网 2026-09-03 10:02:59
台风“沙德尔”3日6时30分前后在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陆。
台风“沙德尔”3日6时30分前后在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陆。中央气象台预计，受“沙德尔”及其外围环流影响，3日8时至4日8时，福建东部和南部、江西南部、广东东部、台湾岛南部和东北部等地部分地区有大暴雨，福建东南部、广东东部等地局地有特大暴雨。
用“独特”两字形容“沙德尔”并不为过。这个远洋台风8月28日8时5分前后，在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，9时10分前后在浙江省温州市龙湾区沿海再次登陆。
“沙德尔”第一次登陆的地点，正是今年第9号台风“巴威”、第13号台风“白海豚”登陆的同一个地方。一年内3个台风接连登陆同一个街道沿海，历史气象观测记录中从未有过。
8月30日，“沙德尔”减弱停止编号。然而，其残余涡旋移入南海后，9月1日凌晨再度加强为台风，中央气象台继续维持原来的台风名称和编号不变。
再度复活的“沙德尔”第三次登陆后，目前为热带风暴级，强度逐渐减弱。
国家气候中心副主任高荣预计，9月还将有2至3个台风登陆或明显影响中国，强度总体偏强，主要影响华东和华南沿海地区，存在较强台风北上影响北方地区的风险。
来 源：新华网
原标题： 台风“沙德尔”第三次登陆我国
记者 刘诗平、张华迎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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