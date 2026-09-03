特朗普威胁称“随时”准备再袭伊朗
新华网 2026-09-03 10:03:51
美国总统特朗普2日威胁说，“随时”准备对伊朗再次发动打击。
特朗普当天在白宫回答媒体提问时称，伊朗正试图重建雷达系统、导弹系统和布雷装置。美军1日对伊朗的袭击“非常猛烈”，摧毁伊朗“试图在霍尔木兹海峡沿岸部署的所有新装备”，“我们随时准备再次发动打击”。
特朗普还说，美国已经并将继续控制霍尔木兹海峡局势，“我们每天都有大量船只运载数百万桶石油进出，而且总体上一切顺利。虽然偶尔会有无人机被击落，但我们牢牢掌控局面”。
美军中央司令部1日在社交媒体发布消息说，美军已完成对伊朗军事目标的新一轮打击，目标包括伊朗伊斯兰革命卫队的防空阵地、雷达系统、海事资产与设施、布雷能力以及通信站点。据伊朗媒体报道，美军1日夜间对伊朗南部多地发动袭击，波及霍尔木兹甘省锡里克一场婚礼活动现场，造成至少4人死亡、50人受伤。
伊朗伊斯兰革命卫队1日回应美方当天的袭击，并称击落一架美军MQ-9无人机。约旦武装部队2日凌晨发表声明说，约旦防空系统在过去数小时内拦截了10枚来自伊朗的弹道导弹，另有3枚弹道导弹落在偏远地区。
来 源：新华网
原标题： 特朗普威胁称“随时”准备再袭伊朗
记者 黄强 徐剑梅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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