温州日报 2026-09-04 09:09:37

9月2日，在龙湾滨海十三路海桐路至滨海六道路段，一名女子驾车经过积水路段时，车辆轮毂盖意外脱落。发现女子涉水寻找后，温州市公安局交通管理支队城市道路五大队一中队民警周杨立即上前劝阻，随后冒雨蹚水、徒手摸索，最终帮其找回遗失的车毂盖。

温州网讯 9月2日，在龙湾滨海十三路海桐路至滨海六道路段，一名女子驾车经过积水路段时，车辆轮毂盖意外脱落。发现女子涉水寻找后，温州市公安局交通管理支队城市道路五大队一中队民警周杨立即上前劝阻，随后冒雨蹚水、徒手摸索，最终帮其找回遗失的车毂盖。

当日，周杨、辅警肖若望巡逻至该路段时发现，一辆黑色小轿车停在积水中，车辆开启双闪，一名女子撑着雨伞站在积水里，不时弯腰低头、来回走动。周杨立即上前了解情况。原来，女子驾车途经该路段时，车辆受到积水冲击，轮毂盖意外脱落。担心影响后续行车安全，她停车下车，在积水中寻找遗失的轮毂盖，但来回摸索许久仍未找到。

此时雨势未减，过往车辆不断驶过，积水下的路况和水深均无法准确判断。周杨立即劝女子离开危险区域，同时安排肖若望做好现场安全防护，在周边设置警示标识，提醒过往车辆减速慢行，并联系相关部门处置积水险情。

随后，周杨撑起雨伞，走进积水中寻找轮毂盖。积水中混杂着泥沙、树枝，视线难辨。周杨弯腰俯身，伸手入水中仔细摸索，边寻找边清理杂物。他先后摸出多件车辆零散部件，最终找到女子遗失的轮毂盖。女子连连向民警道谢。

据了解，针对近期强降雨天气，该大队将持续加强重点路段巡逻排查，及时发现、处置道路积水等安全隐患，全力保障雨天道路交通安全。

来 源：温州日报

原标题： 积水中车轮毂盖脱落 交警蹚水帮群众找回

记者 庄越 通讯员 陈志辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com