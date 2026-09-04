温州日报 2026-09-04 09:09:00

记者从温州反诈中心了解到，近期虚假贷款诈骗出现新套路——骗子以“贷款需要实物质押”为由，诱导受害人租借手机，并转寄至指定地点，导致最终受害人不仅没拿到足额贷款，还要承担高额手机租金与买断费用。

温州网讯 记者从温州反诈中心了解到，近期虚假贷款诈骗出现新套路——骗子以“贷款需要实物质押”为由，诱导受害人租借手机，并转寄至指定地点，导致最终受害人不仅没拿到足额贷款，还要承担高额手机租金与买断费用。

今年5月，市民王女士因急需用钱，在网络上搜索网贷信息后，接到一名自称“张经理”的陌生电话。对方主动添加王女士微信，称可办理贷款。审核后，“张经理”表示无法直接给王女士放款，建议其通过“租手机质押”的方式获取贷款。

王女士信以为真，在对方指导下，通过支付宝内的“腾远租赁”小程序，下单租赁了一部价值12995元的苹果16 Pro Max手机。“张经理”向王女士转账2500元，用于支付首期租金533元、碎屏险499元及押金1100元，王女士实际到手仅368元。随后，对方指导王女士将未拆封的手机直接转寄至指定地址。手机签收后，对方又向王女士转账3500元。

王女士以为贷款就此结束，只需按期偿还租金即可。事后核算才发现，自己还需支付高额手机买断费，剩余租金加买断费累计超万元。此时所谓的“张经理”早已失联，王女士这才察觉被骗。

民警向记者解析了这类新型诈骗手法的过程：

1. 引流——骗子在抖音、小红书等平台发布虚假贷款广告，或通过电话、短信主动联系有贷款需求的人员。

2. 设套——骗子以“资质审核没通过”为由，诱导受害人通过支付宝租赁平台租借手机，声称以手机作为质押物进行放款。

3. 转寄——骗子指导受害人在收到手机后不拆封，直接转寄至指定地址，由诈骗团伙收货。

4. 失联——诈骗分子收到手机后，仅支付少量款项，随后失联。受害人需独自承担租赁平台高昂的手机买断费用及租金。

民警提醒>>>

有贷款需求的市民请通过正规金融机构办理，切勿轻信陌生电话、短信及网络平台上的贷款广告；任何要求以“租手机”“买手机”作为贷款前提的行为均为诈骗，正规贷款不会要求借款人租赁实物进行质押；租赁物品切勿转交他人，在网络平台租借的手机、数码产品等，不得随意转寄第三方，否则将自行承担全部租赁及违约债务。

来 源：温州日报

原标题： 贷款还须“质押手机”？ 当心！这是新型诈骗陷阱

记者 杜一川 通讯员 黄通令

本文转自：温州新闻网 66wz.com