温州日报 2026-09-04 09:09:38

日前，记者从我市各大医院以及社区卫生服务中心成人疫苗接种点获悉，面向温州35周岁-45周岁女性的进口九价HPV疫苗惠民优惠现已进入倒计时，活动将于9月30日正式收官。

温州网讯 日前，记者从我市各大医院以及社区卫生服务中心成人疫苗接种点获悉，面向温州35周岁-45周岁女性的进口九价HPV疫苗惠民优惠现已进入倒计时，活动将于9月30日正式收官。按照活动规则，该年龄段女性只要在9月30日前完成首针接种，就能享受“打三针免一针”福利，可减免费用1298元。10月1日及以后开展首针接种，将无法享受本次专项惠民政策。

据了解，此次活动仅限进口九价HPV疫苗，全程严格遵循知情、自愿、自费的接种原则。疫苗接种统一采用国家规范的0、2、6月免疫程序，分三剂次完成全程接种。为保障接种规范与优惠权益，参与活动的市民需在同一家预防接种机构完成全部三剂次接种，后续剂次需严格按照门诊医护人员的专业安排按时接种，确保疫苗接种效果。目前，全市各预防接种门诊均已开放咨询预约通道，符合条件的市民可携带本人身份证件，就近前往接种门诊咨询、预约接种。

宫颈癌是严重威胁我国女性生命健康的恶性肿瘤，防控意义重大。据流行病学权威资料显示，国内女性HPV感染呈现典型的“双峰”特征，35周岁—45周岁群体正是HPV感染的第二个高发峰值阶段。该年龄段女性身体免疫功能逐渐发生变化，对病毒的抵抗力有所下降，一旦出现高危型HPV持续感染，罹患宫颈癌及相关妇科疾病的风险会大幅提升。而接种九价HPV疫苗是预防宫颈癌最有效的一级预防手段，即便步入中年，及时接种依然能建立有效的免疫屏障，为女性健康保驾护航。

日常生活中，不少女性因工作繁忙、认知偏差等原因，迟迟搁置HPV疫苗接种计划，忽视了自身健康防护。本次温州专属惠民活动，不仅大幅降低了适龄女性的接种成本，更为大家补齐健康保障提供了绝佳契机。相关部门强调，本次优惠的核心判定标准为首针接种时间，适龄女性务必紧盯9月30日截止时间，切勿错过机会。

来 源：温州日报

原标题： 9月30日截止 进口九价HPV疫苗惠民活动进入倒计时

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com