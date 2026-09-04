中国新闻网 2026-09-04 09:10:57

据浙江省商务厅8月7日消息，第五届全球数字贸易博览会(以下简称数贸会)将于9月23日至27日在杭州举办，马来西亚担任主宾国，匈牙利、哈萨克斯坦、秘鲁等国家将单独设展，亮相拥抱“数贸之约”。

本届数贸会由浙江省人民政府和商务部联合主办，将设置主题活动、产业活动、贸易投资促进活动等板块，形成“活动+展览+交易”的联动格局。

第四届数贸会主题展区，国际客商与现场展出的人形机器人互动。孙杨洋/摄

展览板块设置1个数字贸易主题展馆，以及丝路电商、人工智能、数智出行、数智医疗等6个特色产业展区，吸引亚马逊、谷歌、西门子、阿斯利康等跨国企业参展。其中主题馆首次设立Token(词元)专区，展示Token(词元)制造、分发、应用全产业链，探索“瓦特”变“比特”的算力贸易新路径。

本届数贸会也将汇聚一批首发首秀，呈现人工智能加持下的数字贸易发展新趋势。宇树科技将携载人变形机甲亮相，探索具身智能机器人规模化落地路径；地卫二空间技术(杭州)有限公司将首发“月光宝盒”月球机器人深空项目，实景演示月面资源探测能力；优必选、智元机器人也将推出面向化工安全、电力巡检等场景的全链路工业智能方案。

展会期间还将举办启动仪式、丝路电商日、数贸非洲日、金砖国家特殊经济区合作对话会等活动，搭建高层级国际数字经济合作交流平台。

据悉，2025年举办的第四届数贸会共吸引154个国家(地区)的1812家企业参展，超4.2万名专业客商到场洽谈合作。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 第五届数贸会将首设Token专区 探索算力贸易新路径

记者 奚金燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com