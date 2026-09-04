温州日报 2026-09-04 09:09:38

台风暴雨过后，积水退去并不代表危险彻底消除。一种初期酷似感冒的钩端螺旋体病，成为洪涝灾后防疫的隐形杀手，重症病例致死率可达70%。日前，温医大附一院感染内科就收治一名暴雨后蹚水感染的老年患者，经多学科全力救治转危为安。

温州网讯 台风暴雨过后，积水退去并不代表危险彻底消除。一种初期酷似感冒的钩端螺旋体病，成为洪涝灾后防疫的隐形杀手，重症病例致死率可达70%。日前，温医大附一院感染内科就收治一名暴雨后蹚水感染的老年患者，经多学科全力救治转危为安。

台风过境后，62岁的永嘉刘先生多次蹚过积水、踩踏淤泥，参与村内清淤工作。一周后，他突发39℃高热，伴有畏寒、寒战，家人起初以为只是受凉感冒，自行服用感冒药处理。但用药后病情并未好转，高烧反复不退，短短3天，老人全身酸痛无力，双腿疼痛难以行走，很快精神萎靡卧床。送往当地医院检查发现血压降至70/40mmHg，出现休克，随即紧急转往温医大附一院急诊科。入院检查显示，患者炎症、肾功能、心肌损伤指标全面异常，出现脓毒性休克、急性肾功能衰竭、多脏器受损等危急情况。

该院迅速启动救治流程，通过血NGS检测明确为钩端螺旋体感染。感染内科团队针对性开展抗感染、补液升压、抗休克、脏器支持治疗，经过全力抢救，刘先生最终康复出院。

该院感染内科副主任医师陈迎晓介绍，钩端螺旋体为人畜共患病原体，鼠类和猪是主要传染源，病菌随动物尿液排出，污染积水、土壤与淤泥。台风暴雨后积水漫溢，病菌大量扩散，人体皮肤哪怕存在微小破损，接触受污染积水淤泥就可能被感染。该病不会人传人，灾后7天-14天为发病高峰期，极易被当成普通感冒而延误诊治。

该病有三大典型信号：突发反复高热，服用感冒药效果差；双侧小腿腓肠肌压痛明显，抬腿走路疼痛剧烈；出现重度乏力，浑身瘫软、卧床不起。部分患者还会出现眼结膜充血、淋巴结肿大以及肠胃不适，有涉水或淤泥接触史者就要高度警惕。

该科主任医师卢明芹提醒，暴雨过后不要赤脚蹚积水，参与清淤务必穿雨靴、戴防水手套，皮肤有伤口者切勿接触污水淤泥。接触积水淤泥后，要及时用肥皂水冲洗、消毒。居家及时清理淤泥和垃圾，做好灭鼠工作，以减少污染源。

来 源：温州日报

原标题： 酷似感冒 老人蹚水清淤感染致命病菌

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com