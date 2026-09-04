温州日报 2026-09-04 09:09:38

据相关部门介绍，我市实施“青蓝接力”工程十年来，重点民企“企二代”接班意愿从20%跃升至75%，已完成接班的企业中，69%实现营收增长，超79%推进转型创新，成为民营经济持续迸发新活力、迈向高质量发展的生动注脚。

温州网讯 随着“青蓝接力”的深入推进，一支有理想、有本领、有担当的年轻一代民营企业家队伍正在茁壮成长。据相关部门介绍，我市实施“青蓝接力”工程十年来，重点民企“企二代”接班意愿从20%跃升至75%，已完成接班的企业中，69%实现营收增长，超79%推进转型创新，成为民营经济持续迸发新活力、迈向高质量发展的生动注脚。

从传统产业的焕新，到新兴领域的崛起，再到国际市场的开拓，不少接班的“创二代”学历更高、见识更广、闯劲更足。他们主动转向新产品、新技术，推动企业传承与转型同步发展，给企业注入了新的活力。如“企二代”郑子路肩负起金桥铜业信息化系统全面升级的重任，并提炼出一套能够结合实际环境的数字化方案。经过一年半的努力，目前企业ERP生产管理系统已上线运营，成功助力金桥铜业数字化转型。红蜻蜓鞋业股份有限公司总裁钱帆同样在尝试用AI重构研发、生产、销售全链路，主导搭建智能供应链生态平台，打通品牌方、自有工厂和协同工厂之间的订单数据，实现实时监测……

为破解接班鸿沟、化解代际传承风险，我市出台《深化“温商青蓝接力”促进新生代企业家健康成长的行动计划》，从5个方面15条措施，加大对新生代企业家的培育力度。建立新生代温商培育对象“千名人才库”，目前市级培育库已入库1000多名。同时，实施新生代企业家“双传承”计划，深化“青蓝新学”模式，共建共享非公有制经济人士服务中心，开展新生代企业家培养、风采展示、与创业导师及老一辈企业家互动等服务，让“企二代”愿意接班、接好班。经过多年的“青蓝接力”，瓯海新生代企业家中有近60位从父辈手中成功“接棒”，28家企业获评“单项冠军”“专精特新”等称号。

此外，市工商联牵头开展“青蓝新学”，组织新生代企业家走进华为、沃尔沃等龙头企业学习，构建跨区域的产业协同模式；通过篮球赛、杏坛论坛等形式加强联动，针对阀门、鞋服等特定产业召集专题研讨，探索一种更开放、更可持续培育新生代企业家的发展路径。“接班不是一个人的事，而是整个团队、整个生态的交接。”市新生代企业家联谊会会长张鹏飞表示，通过多种形式学习在凝聚共识的同时，新生代企业家要在产业链上下游建立合作规则，避免无序内卷，实现协同发展。

除了有序接好班，我市年轻一代企业家还积极参与政治和社会事务。如在全市工商联系统执常委中，年轻一代企业家占比已提升至35%以上。在市、县两级人大代表和政协委员的民营经济人士中，年轻一代企业家比例均超过50%。

来 源：温州日报

原标题： “青蓝接力”十年重塑温商新生态 69%二代企业实现营收增长

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com