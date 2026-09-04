壹时评：让红色基因和奋进担当“同频共振”

人民网 2026-09-04 09:10:26

111天。是的，只用了111天。中国科学技术大学的筹建速度，创造了历史。

111天。是的，只用了111天。中国科学技术大学的筹建速度，创造了历史。1958年6月，《人民日报》关于中国科大筹建的报道上明确提到，这所大学主要是“培养目前世界上最新的尖端性学科的科学研究工作干部，培养忠实于工人阶级事业，既有坚实的理论基础，又能掌握最新的科学实验技术的又红又专的新型科学干部”。

中国科学技术大学是为“两弹一星”事业而创办的一所红色大学，自诞生之日起便肩负为国家培育尖端科技人才的使命，“红专并进、理实交融”的校训六十余载薪火相传。回望来路，科大人循着精神指引，将个人命运与民族科技事业紧紧相连。郭永怀以身许国，用生命守护科研机密；赵忠贤深耕高温超导领域，让我国超导研究跻身世界前沿；陈立泉开拓我国锂电池研究事业，践行“国家需求什么，我就去干什么”的铮铮誓言……一代代科大人走出校园，奔赴戈壁荒原、投身国防军工、扎根基础研究，甘于干惊天动地事、做隐姓埋名人，在科研一线默默攻坚，用一生坚守诠释报国担当。抗大精神的红色底色、“两弹一星”精神的家国担当、科学家精神的求真坚守，汇聚成科大人的精神支柱，滋养着一届届学子勤奋刻苦、逆境图强。大批青年接过先辈旗帜，继续深耕国家战略前沿领域，奔赴重大工程一线。“墨子号”遨游太空、“九章”问鼎、“天问”探火……一系列重大原始创新成果、一件件大国重器令世人瞩目，印证着科研报国的赤诚在岁月洗礼中历久弥新。

在中国科学技术大学高新园区，北京银杏、青海云杉、四川香樟、合肥市花桂花和体现中国科大精神品格的梅花成功“汇合”，这一片“功勋林”不仅是对“两弹一星”精神的致敬，也是对中国科大“科教报国、追求卓越”初心使命的镌刻，成为激励中国科大人“敢为人先、锐意进取”的精神地标，永远鞭策中国科大人厚植家国情怀，锤炼过硬本领，以实干笃行书写新时代的壮丽青春答卷。

记者：蒋萌

原标题：青春华章丨壹时评：让红色基因和奋进担当“同频共振”

来 源：人民网

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