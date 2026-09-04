深化AI领域法治保障 OPC创业有了“合规指引”
温州网讯 近日，我市发布《温州市人工智能生成内容合规指引》《温州市人工智能OPC创业社区建设合规指引》两部专项合规文件，这是我市继今年5月出台全省首部人工智能OPC合规通用指引后的又一关键性法治举措。
据介绍，《人工智能生成内容合规指引》围绕著作权、肖像权、数据出境、内容审核及商业秘密保护等关键领域，提出具体合规要求：明确AI生成内容的权属记录保存要求，防范剧本侵权风险；针对数字人直播等场景，规范数字人肖像使用边界，防范肖像权纠纷；对涉及数据出境的情形作出合规指引，并明确AIGC内容审核底线与商业秘密保护要求。《人工智能OPC创业社区建设合规指引》则聚焦OPC创业社区全生命周期运营，在社区设立规范、基础设施配套、运营管理及退出机制等方面建立标准化程序和要求。
OPC是指全职团队规模一般在10人以内、以单一自然人设立的有限责任公司。近年来，我市深耕人工智能OPC创业赛道，聚焦“超级个体”轻量化创业新模式，持续优化创新创业生态，集聚了大量AI领域初创个体与小微团队。伴随AIGC技术快速普及、AI创业场景持续拓展，内容侵权、权属模糊、数据出境、社区运营不规范等合规风险日益凸显，行业亟须标准化、精细化的合规规范指引。此次两部专项指引的发布，精准贴合产业痛点、创业难点，为AI创业者和创业运营主体提供清晰、可落地、全覆盖的合规解决方案，形成系统化AI创业法治保障框架。
来 源：温州日报
作者：李中 丁田醒
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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