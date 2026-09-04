人民日报 2026-09-04 09:11:37

统筹快与慢，既锚定目标，认准了就抓紧干，也戒骄戒躁，不急于求成，而是积厚成势

最近，社交平台上有不少上班族分享身边的变化：点外卖更放心了，下单时可筛选“明厨亮灶”商户；看病就医更省心了，一些医院推出延时服务，下班顺路就能就诊治疗。

场景虽小，却照见民生保障一步一步趋于完善的趋势，从中也能感悟循序渐进的方法智慧。

论落实，强调“根据轻重缓急循序渐进、稳扎稳打，不超前、不滞后”；谋改革，指出“改革是循序渐进的工作”；谈民生，要求“实打实地做，循序渐进地推”……习近平总书记多次强调“循序渐进”。这是思想方法，也是工作方法。

做工作，往往不可能一蹴而就。事物发展的客观规律，发展阶段的现实约束，群众需求的逐步升级……这些都是谋划工作时必须考量的因素。时代答卷常出常新，必须把握好“渐”的耐心与“进”的节奏，不断在新的起点上作出新的回答。

如何循序渐进？它体现在统筹快与慢，既锚定目标，认准了就抓紧干，也戒骄戒躁，不急于求成，而是积厚成势。

为何我们能打赢人类历史上规模最大的脱贫攻坚战？一个重要原因就在于保持着“脱贫不是毕其功于一役，要安居、乐业，有致富的产业、可持续发展”的清醒。

组织技能培训，拓宽增收渠道；开展产业扶贫，提供就业岗位……给钱给物，固然能在短时间让数据变好看，却无法从根源上解决问题，更不可持续；授人以渔，看似见效慢，实则增强了群众的自我发展意愿与能力，不仅助力脱贫攻坚，也为乡村全面振兴打下深厚基础。

就像跑马拉松，一时的快不是胜利，率先抵达终点才是冠军。保持历史耐心，谋定而动，循序渐进的每一步，都在赢得历史主动。

向前进，步子迈多大，得讲适配度。循序渐进，折射实事求是的务实品质，在科学把握所需与所能中，积跬步至千里。

以民生答卷为例，群众期盼更好的教育资源、医疗资源，期待天更蓝、水更清、土更净，但我国仍处于社会主义初级阶段，发展不平衡不充分问题仍然突出。因此，我们既要尽力而为，根据现有条件把能做的事情尽量做起来，又要量力而行，不做超越发展阶段的事。

相比有的国家受高福利所累，发展与民生这道题，我们找到的是既有效又长效的解法，实现二者的同频共振。把需要与可能结合起来，不脱离实际，不好高骛远，“一个阶段一个阶段向前推进”，才能使工作达到愿望和效果相统一。

循序渐进，也映照战略思维，体现在统筹“当下计”与“未来谋”。

长株潭城市群核心地带，有一片500多平方公里的“留白”——生态“绿心”。这一战略性“留白”，既是出于生态优先的考虑，更是为城市群的可持续发展预留宝贵的弹性。

湖北鄂州花湖国际机场北区，曾有一块刻意“留白”的空地。正是这块空地，让花湖国际机场得以建设公共国际货站，抢抓跨境电商业务迅猛增长的机遇。2025年，机场货邮吞吐量跃居全球前列。

为未来发展预留战略空间，就是为技术迭代、产业演进、功能升级留下更多可能。既立足当下，也着眼长远，留有余地、避免寅吃卯粮，才能积蓄发展后劲，赢得发展主动权。

“好了还要再好，不能止步。”民生保障如此，事业发展同样如此。不满足于已取得的成果，保持永远在路上的使命感、紧迫感，锚定目标，徐徐用力、久久为功，我们定能跑好历史的接力棒。

作者：尹双红

原标题：“渐”的耐心与“进”的节奏（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com