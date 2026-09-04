温州晚报 2026-09-04 09:18:36

连日来，温州遭遇持续强降雨，不少车辆被淹。面对车辆被困水中怎么办？记者请车辆维修专家为你“支招”。

温州网讯 连日来，温州遭遇持续强降雨，不少车辆被淹。面对车辆被困水中怎么办？记者请车辆维修专家为你“支招”。

温州市机动车维修行业协会监事长、温州宏顺汽车维修有限公司技术总监王永财表示，无论电车还是油车，千万别二次启动，切记人撤离安全位置后第一时间报保险。

“燃油车涉水熄火，最致命的错误就是再次打火。”王永财介绍，燃油车一旦在积水中熄火，意味着水已经进入发动机内部。如果贸然二次启动，水的不可压缩特性会直接顶碎活塞、连杆，发动机直接报废，维修成本动辄数万元。

8月10日，永嘉208省道沙门路路口，一辆私家车途经积水路段时涉水熄火，直接抛锚在马路中央。车主试图重新启动车辆，却导致发动机严重受损。

王永财指出，这些案例中真正导致发动机“报废”的，往往不是第一次进水熄火，而是熄火后的二次启动。车辆涉水熄火后若强行二次打火，造成的发动机损坏属于“人为扩大损失”，保险公司有权拒赔。正确的做法是熄火后绝对不要启动车辆，人员优先撤离到安全高地，条件允许可把车辆推离积水区域，第一时间联系保险和专业平板拖车施救。

新能源汽车风险点与燃油车完全不一样，核心风险来自高压电系统。车辆泡水后，不要通电，人员迅速撤离，不要贸然靠近浸泡在水中的电动车，存在漏电触电隐患。正确的做法只有一条——关闭电源、迅速离开车辆，人比车重要，千万别因为心疼车而把自己置于险境。

王永财告诉记者，最近，他的修理厂一共拖回来八九辆泡水车，“基本都是淹到车顶的，属于重度泡水”。但这并不意味着所有泡水车都得报废。判断标准其实很简单——看水位线。

“水如果只到座椅下面这个位置，还是可以修的。”王永财说，因为大部分电动车的电脑板都安装在座椅以上的位置，集中在仪表台附近或电机上方，这些位置相对较高，只要没有没过座椅，核心电子元件受损的概率就相对可控。但如果水位已经涨到了方向盘的高度，那就基本不用纠结了——“修的价值不大了，费用可能比买一辆新车还高。”

王永财特别提醒了一个容易被忽略的细节：电池包虽然密封性好，但高压接口和线束接头并非绝对防水。一旦积水漫过门槛位置，建议车主尽快将车辆送至专业维修店进行电池系统检测。

来 源：温州晚报

原标题： 车辆泡水怎么办？ 千万不要“二次启动”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com