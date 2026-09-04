人民日报 2026-09-04 09:14:16

【关键词】和合共生

【事件】近日，美国友人“赛考斯”重返毛乌素沙地，走进治沙英雄殷玉珍家中。26年前，他曾专程穿越沙海，探寻这位中国治沙人的故事，后续筹集5000美元予以资助。那时黄沙漫漫，车窗外没有一丝绿色，如今这里已是绿树成荫，道路畅通。看着殷玉珍种出的沙地瓜果，“赛考斯”感慨：“这真是一个奇迹。如果你守护好地球，地球会奖励你的。”

【点评】

26年是一段很长的时间，长到一个孩子可以长大成人，长到一棵树苗带来绿荫，长到一片沙漠有了绿色希望。时间带得走许多东西，也留下了许多东西，比如毛乌素的森林，比如治沙人的真情。

对抗恶劣环境的坚韧，心系“无穷远方”的无私捐赠，跨越时间的践诺……“赛考斯”和殷玉珍的重逢，有太多令人动容的细节。有人说，追逐流量的时代，分歧易被放大，冲突常被传播，善意却常常不被关注。而这段暖心的故事则无比鲜活地证明：世上有许许多多无关国界、发自内心的理解、尊重与包容。

中国人待客，有一个朴素的传统。朋友来了，总要拿出家里最好的东西。为了招待“赛考斯”，殷玉珍一家早早忙起来。大漠豪情手把肉、年年有余红烧鱼、一顺百顺炒豆角、酸甜苦辣米凉粉、蒸蒸日上大馒头……吉祥的名字，透出主人对客人的珍重。

一餐饭，是中国人最常见的待客之道，也是世界认识中国的别样窗口。

最近，电影《欢迎来龙餐馆》热映。战争意味着破坏与死亡，吃饭则代表着生活还在继续，生命还有尊严。电影海报上的龙憨态可掬，戴着厨师帽，双臂环抱，敛起爪牙，紧握一把烹饪的铜勺。放下武器，止戈促和、安心吃饭，这就是电影的主张，也是世人的愿望。

交流，或许从味蕾开始，但最终抵达的是人心。中国与世界的交流，并没有停留在贸易往来，而是延伸到教育、文化等方方面面。在非洲，中国企业带去了电力、交通和教育，改善了当地的基础设施。在中东，中国企业建设“沙漠农场”，在沙漠地区种出了上海青、韭菜，让当地人也能享受“本地鲜”。走出去的，不只是技术和产品，更是一种推己及人、以诚待人的态度——向往和平，所以懂得别人对和平的渴望；追求幸福生活，也希望帮助更多人过上好日子。

以诚相待，也意味着重信守诺。就像殷玉珍，说过的话要算数，种下的绿要成荫。中国与世界相处，同样言必信，行必果。“投我以木瓜，报之以琼琚”，当年众多第三世界国家鼎力相助，把中国“抬进”联合国，今天中国以诚回馈，设立全球发展和南南合作基金，对53个非洲建交国全面实施零关税举措；“以天下之利为利”，中国兑现“双碳”承诺，构建了全球最大的可再生能源体系，建成了全球最完整的新能源产业链，贡献了全球1/4的新增绿化面积。坚持和合共生、同球共济，持续推动构建人类命运共同体，大国担当既见于铿锵之言，更见于笃行之举。

中餐风靡全球，在于包罗万象，博采众长。它从不强求人接受某一种特定的味道，而是以最开放包容的姿态寻找共同的味觉语言。有人喜欢辣，有人偏爱甜，有人习惯面食，有人钟情米饭。一张餐桌不必只有一种味道，最重要的是围坐一桌，同食而乐。

无论是殷玉珍的家宴，还是龙餐馆的烩饭，其中寓意一以贯之。就像《我的祖国》里唱的，“朋友来了有好酒”。它说的就是中国人的分寸与热情，也是中国人的文化与愿望。愿宾朋广结，愿天下相亲，愿每个人都能好好吃饭、好好生活。美食是跨越国界的语言，而和合共生，不也正是全世界人民的共同向往吗？

作者：程 诚

原标题：交流，最终抵达的是人心（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com