人民日报 2026-09-04 09:15:36

习近平同志在福建工作时曾对身边工作人员说，“群众爱去的地方我们也要多来，这样才知道群众需要什么”。一句朴素的话语道出了调查研究的重要性，也点明了群众路线的落脚点。

群众爱去的地方是民意的活水源头。问卷发下去，群众的真话未必收得上来。其实，村口凉亭、镇上集市、夜市公园，这些群众爱去的地方，恰恰是社情民意的集聚地。在群众闲下来的时间、聚拢来的场地，以拉家常的姿态“搭话”，才能听到不带“滤镜”的表达与未经修饰的看法。

到群众爱去的地方，是为了把问题找准、把共识聚拢、把服务送到身边。四川南江县赶场日的院坝会异常热闹，有群众指出污水管网有问题，有群众询问被暴雨冲毁的道路何时修好，台下接续抛问题，台上逐一认领、当场承诺整改时限。河南焦作市一些地方的人社、医保、市场监管部门挑夜市人流最旺的时段支起摊位，挂起“政务服务进夜市”的灯牌，社保怎么缴、创业补贴怎么领、营业执照怎么办，群众逛着夜市就把事问了、把疑惑解了。这些把凳子搬到群众中间、把咨询服务搬到摊位上、把文件语言换成大白话的做法，让政策的温度直抵人心，把事情办到了群众心坎上。

到群众爱去的地方去，关键在一个“去”字。是脱了白衬衣、换了黑皮鞋，坐进人群里，还是举着手机拍两张照片就走？是真心实意地听，哪怕听到刺耳话，还是预设了结论、只挑顺耳的记？不一样的选择体现不同的政绩观。把身子沉下去、把架子放下来，群众才觉得你是“自己人”，才肯把心里话讲给你听。这是我们做决策、定政策、做工作应该遵循的基本原则。把群众关心关注的急难愁盼问题摸准了、接住了、办好了，“以人民为中心”才不是一句空洞口号，基层工作也才能真正赢得民心。

多到群众爱去的地方走一走、坐一坐、聊一聊。脚下沾的泥土多了，心中的底数就实了；耳中听的真话多了，做出的决策就准了。这是调查研究的笨办法，也是群众路线的老传统，什么时候都不过时。

（摘编自《吉林日报》）

作者：陈昱昕

原标题：多到群众爱去的地方看看（纵横）

来 源：人民日报

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